Tasó László megátkozta a nyíradonyi választókat, amiért nem a Fidesz jelöltjére szavaztak

Tasó László fideszes parlamenti képviselő, volt államtitkár, a 7200 lakosú Nyíradony és környékének kiskirálya, a település egykori polgármestere a jelek szerint nem elégedett a kisváros választópolgáraival.

Tasó ugyanis szokatlan köszönetnyilvánítást posztolt ki a Facebookra.

A képviselő indításnak megköszöni azoknak, akik a Fidesz helyi jelöltjeire szavaztak, majd a következőképpen értékeli a választást, amin ő maga nem indult, az csak a körzet parlamenti képviselőjeként érintette:

„A választók úgy döntöttek, hogy új, minden bizonnyal felkészültebb vezetőkre van szüksége (sic!), mint akiket a Fidesz-KDNP ajánlott. A választók döntését tudomásul vettük.” Már ez a szöveg is vágott, mint az ecetbe mártott penge, de ez semmi a folytatáshoz képest, amit nehéz nem a helyi nem fideszes választók megfenyegetésének, pontosabban megátkozásának venni:

Emlékeztetőül ajánlom Kóczián Rudolf versét: „Ahogyan szavaztál,

Úgy bánjanak veled!„

És hát ugye akiknek ez szól, azok Tasó szerint rosszul szavaztak. Akiknek az idézett vers egyik híres-hírhedt mondata szerint az ilyeneknek „a pokolban a helyük”.

Annak aki, nem ismerné a Verset: Kóczián Rudolf viccesen szélsőséges, betegesen gyűlölködő, Pósa Lajos stílusában írt gyermeteg költeményét állítólag a 2004-es, a kettős állampolgárság könnyített megadásának ügyében indított népszavazás ihlette. A népszavazáson nem az „igen”-t beikszelő szavazókra bibliai átkokat szóró vers hamar bekerült a Fidesz kulturális értéktárába. Emlékezetes volt, amikor Orbán Viktor 2014-es debreceni kampánylátogatásának alkalmával Dániefy Zsolt színész és fideszes önkormányzati képviselő elszavalta a verset, amivel a gyanútlan magyar publikum nagy része akkor találkozott először.

Dánielfy másik nagy dobása egyébként ez a hibátlan öltönyreklám volt, amiben Döbrögi szerepét játszotta:

link Forrás

Ez itt pedig a Tasó által idézett vers, a magyarok istene irgalmazzon a nyíradonyiaknak:



Kóczián Rudolf: Ahogy szavaztál...

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Úgy mondjanak neked, igent vagy nemet!

Úgy nyújtsanak majd feléd segítőkezet!

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Úgy mentsenek ki a lángban álló házból!

Úgy húzzanak ki, vad dühöngő árból!

Éhhalál küszöbén, úgy kapj majd kenyeret.

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Épp olyan hű legyen hozzád feleséged!

Fiad tiszteljen, vagy tagadjon meg téged!

Aszerint áldják, vagy átkozzák majd nevedet!

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Hogyha IGENT mondtál, az ÚR legyen veled!

Hogyha NEMET! ő se bocsásson meg neked!

Ne lásd meg a napot, a pokolban a helyed!

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Mert ki elfelejti, megtagadja népét,

Aki elveszti vér szerinti testvérét,

Nincsen rongyabb annál, mentsége nem lehet!

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Tasó extrém kirohanása azért is meglepő, mert, mint ebben a nemrég publikált cikkünkben megírtuk, Nyíradony Ura nemrég saját maga fogalmazott meg kemény kritikát Nyíradony eddigi fideszes polgármesterével és kormánypárti városvezetésével szemben. A megbírált polgármester - aki nem indul újra a posztért - ráadásul Tasó László unokaöccse, Tasó Béla volt.

Tasó László az általa szerkesztett, napokban a helyi Fidesz által kiadott újságban azt írta, hogy Béla unokaöccse és csapata a kérése ellenére sem tisztázták az "önkormányzat gazdálkodását nehezítő áthúzódó problémákat", és nem tájékoztatták a lakosságot megfelelően. Szerinte a koronavírus-járvány alatt kiterjesztett polgármesteri jogkör és az akkor meghozott döntések, melyekről utólag tájékoztatták a testületet, oda vezetett, hogy megromlott a viszony a polgármester és a testület között. Azt írta, hogy a képviselők nem vették jó néven az olykor erős kritikáit, a régi kapcsolatok "leárnyékolódtak”, és úgy látja, hogy az előző ciklushoz hasonlóan elvesztegetett időszak zárul le az együttműködés hiánya miatt.

Amit Tasó folyó szövegben tett meg, azt a hasonlóan vélekedő választók egyetlen X-szel fejezték ki, mégis meg lettek átkozva.

Nem kizárt, hogy Tasó László zűrös ügyei miatt vesztett el több települést is a Fidesz a politikus választókörzetében. Vámospércsen például eddig fideszes polgármester volt és totális kormánypárti dominancia: a testületben 7 további fideszes képviselő nézett szembe egy momentumossal. Most Kosztin Mihály, a Közösen Vámospércsért Egyesült (KVE) jelöltje futott be polgármesternek, a testületben pedig az ő szavazatával együtt 5-4-es KVE-többség jött létre a Fidesszel szemben.

Nyíracsádon eddig fideszes volt a polgármester, a testületben pedig 4 független és 2 fideszes képviselő ült. Itt a függetlenek idén komplettül kisöpörték a Fideszt, a kormánypártnak itt hírmondója sem maradt a település irányításában.

A lombkoronasétánya miatt világhírű Nyírmártonfalván eddig a fideszes Filemon Mihály volt a polgármester, a testületben pedig 4 független és 2 fideszes ült. Filemon ezúttal a kormánypártot otthagyva függetlenként indult, de kikapott a szintén független Kövér Mihály Csabától, a testületbe pedig 1 fideszes került be.