A Magyar Nemzetben aggódnak, hogy a harmadik világháborúban nem lesz, aki klórt tegyen a vezetékes vízbe

Bár Orbán Viktor már a választás előtti napokban közölte, ők(?) „kívül vannak ezen az egész háborús pszichózison”, ez az üzenet, úgy tűnik, nem jutott el a Magyar Nemzethez, ami egy egész cikket szentelt annak, hogy felkészítse az olvasót, mire kell felkészülnünk, ha háború lesz. Már azon túl, hogy közben végig azon fogunk gondolkodni, hogy „június 9-én elmulasztottuk életünk legfontosabb jó döntését meghozni”.

Legalábbis a cikk szerzője szerint „minden választó, aki a háborúpárti EP-erőkre szavazott, az maga is felelős lesz azért, hogy emberek milliói halnak majd meg az ukrán–orosz, csakhamar pedig az ukrán érdekekért vívott európai fronton”. A Magyar Nemzetben ez az első írása Vincze S. Tamásnak, a harmadik világháborút vizionálva leírja, hogy „a gyárak is szépen lassan leállnak majd, se kaja, se gyógyszer nem lesz”, majd azon kezd lamentálni, hogy „ki tesz majd a vezetékes vízbe klórt, honnan jön egyébként is a fertőtlenítő, ha mindenki, aki mindezekben tevőlegesen részt vett, már rég a fronton lesz vagy netán a föld alatt?” Szerinte a franciák és a németek biztos nem küldik majd a frontra állampolgáraikat, vagyis „a kelet-európaiak lesznek bezsuppolva a katonai csapatszállító gépekbe, nem nyugat-európaiak, nem ukránok és nem illegális migránsok, mert utóbbi két csoportnak nincs is uniós állampolgársága, a besorozási törvény így rájuk nem vonatkoztatható majd”. Ebből egyenesen következik a cikk szerint, hogy „eközben az EU-ban henyélő ukrán hadköteles korú férfiak és nők felveszik a segélyeket, élnek, mint Marci Hevesen, és nézik, ahogy a sok hülye kelet-európai meghal a hazájukért a fronton”.

Próbálom a cikk nem minden mondatát kiemelni, de ilyen mondatokat nem szabad veszni hagyni: