Orbán: Mi kívül vagyunk ezen az egész háborús pszichózison

A választások előtti utolsó rádióinterjúját adta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban, és nem meglepő módon a béke és a háború témájáról volt szó szinte végig, ami az idei kampányban a Fidesz egyetlen üzenete volt.

A lehetőségeink végéhez közeledünk, mondta Orbán azzal kapcsolatban, hogy el lehet-e még kerülni az európai háborút. Az EP-választás természetesen döntő, utána még pár hónapot kell „túlélni” Donald Trump visszatéréséig, és utána lehet csinálni egy össznyugati békekoalíciót, és azzal meg lehetne állítani szerinte a háborút.

„Önök szavakat csinálnak a tényekből, önök ebből élnek” – mondta a közrádió riporterének Orbán, aki szerint csak a vak nem látja, hogy olyan háborús pszichózis van Európában, melyből fakad, hogy megérkeznek majd nyugati katonák Ukrajnába, és ezek már tények, nemcsak nyilatkozatok.

Orbán szerint aki azt állítja, hogy nincs itt háborús fenyegetés, az becsapja az embereket. És próbálják elhallgattatni a háborúellenes erőket, például meglőtték Ficót vagy megtámadták a Fidesz plakátjait. Orbán szerint az is kifogásolható, hogy az EU nem engedi az orosz hírek sugárzását, így az emberek nem ismerhetik meg az ukrán mellett az orosz álláspontot is.

A magyar miniszterelnök azután az orosz hadiipar állapotát méltatta, és elmondta, hogy nem szabad rángatni az oroszlán bajszát, és az utolsó pillanatban vagyunk, három napunk van, hogy cselekedjünk.

Orbán beszélt arról is, hogy a békemenetre még a baloldali szavazók nagy része is barátsággal tekintett, mert az emberek többsége háborúellenes, csak a baloldal vezetői konfliktuspártiak, akiket külföldről fizetnek. Itt behatolási kísérletek tömegével állunk szembe, mondta Orbán, de nem az orosz hackerekre gondolt, hanem arra, hogy a nyugatiak itt civil szervezeteket meg médiákat pénzelnek. Fico is ez ellen küzdött, azért vannak benne a golyók, mondta Orbán, de Magyarország már felépített egy önvédelmi rendszert az amerikai és brüsszeli erőkivetítési rendszerrel szemben még a migrációs válság idején, ezért tudunk ma is ellenállni.

Orbán szerint ennek kulcsa a politikai többségük, és ezért is fontos a vasárnapi választás. A legnehezebb kérdésnek azt nevezte, hogy két olyan szövetségnek is tagja vagyunk, melyet Orbán háborúpártinak nevez. Szerinte a brüsszeli nyomás kivédését már kitanultuk, de a NATO nehezebb ügy, majd elmondta azt is, amit az elmúlt hetekben már számtalanszor, hogy Magyarország mindenképp ki fog maradni egy esetleges ukrajnai misszióból.

A magyar kormány a választási eredménytől függetlenül ki fog tartani a béke mellett, de hogy meddig lesz képes erre, az múlik a vasárnapi választás eredményén, mondta Orbán, és hogy a politikájukat nemzetközi színtéren képviseljék, ahhoz az aranyfedezetet a szavazók adják.

Háborús felárak vannak a boltokban, mondta Orbán, azaz már most is az emberek fizetik meg a háború árát. Már most is fizetjük ezt, „pedig mi kívül vagyunk ezen az egész háborús pszichózison”, mondta még el a hónapok óta kizárólag a háborúról beszélő miniszterelnök. Majd elkezdett a tőkespekuláns Soros Györgyről meg az általa fizetett politikusokról beszélt, és hogy ennek révén aztán majd emberek halnak meg, ahogy az az ókorban és a középkorban volt.

A beszélgetés végére kapott kérdést Orbán arról is, hogy csütörtök este kiderült, az állam többségi tulajdonos lesz a ferihegyi repülőtérben, 3,1 milliárd euróért. A miniszterelnök itt is a háborúval indított, jobb, ha ilyenkor a reptér „a mi irányításunk alatt” van. Szerinte ezzel minden magyar vagyona megnőtt, százvalahányezer forinttal (ennyit kell fizetnie minden magyar adófizetőnek, hogy kifizethessék a vételárat).

Orbán nem hisz abban, hogy az állam a gazdaságban jól tudna szerepelni, ezért is vették be a franciákat 20 százalékos részesedéssel. És később bevonhatnak még katariakat is.