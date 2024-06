Joe Biden fia bűnös

Mindhárom vádpontban bűnösnek találták az Egyesült Államok elnökének, Joe Bidennek a fiát, Hunter Bident, aki 2018-ban hamis nyilatkozatot tett pisztolyvásárlás közben egy nyomtatványon – írja a Guardian. Az iraton az Egyesült Államok elnökének legidősebb fia azt állította, hogy nem rendszeres kábítószer-használó, illetve nem függő, ám később ő maga ismerte el, hogy ebben az időszakban crackfüggőséggel küzdött.

photo_camera Hunter Biden, az elnök problémás gyereke 2022. április 18-án a Fehér Házban húsvét alkalmából rendezett tojáskeresésen Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Bident azzal vádolták, hogy 2018 októberében egy Colt revolver vásárlásához szükséges űrlap kitöltésekor két hamis nyilatkozatot tett: először azzal, hogy valótlanul állította, hogy nem drogfüggő és nem használ kábítószert, majd azzal, hogy igaznak nyilvánította ezt az állítást. A harmadik vádpont szerint ezután 11 napig illegálisan birtokolta a fegyvert, mielőtt sógornője és akkori szeretője, Hallie Biden pánikszerűen egy kukába dobta. A tárgyalás során Biden úgy döntött, hogy nem lép a tanúk padjára a saját védelmében.

Biden ügyvédje a per során azzal érvelt, hogy az ügyészség nem szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy a férfi crack-kokaint fogyasztott volna - miközben később egy memoárjában elismerte, hogy függő volt, mielőtt rehabilitációra ment - abban a hónapban, amikor a fegyvert vásárolta és birtokolta. A védőügyvéd azt is megállapította, hogy senki sem látta Huntert abban az időszakban kábítószert használni.

A férfi mobiltelefonjáról előkerült üzenetek azonban aláásták azt az érvelést, hogy a fegyver megvásárlása előtti és utáni időszakban nem fogyasztott kábítószert. Biden ugyanis a fegyver megvásárlását követő napon küldött egy SMS-t Hallie Bidennek, hogy egy Mookie nevű ismert drogdílerrel találkozik. Majd egy nappal később egy másik sms-ben azt írta, hogy egy autóban alszik, és éppen cracket szív.

A BBC szerint Biden volt barátnője, Zoe Kestan emellett azt mondta a bíróságon, hogy amikor 2017 decemberében egy menő klubban először találkoztak, a férfi „10 percen belül” elkezdett cracket szívni. Azt mondta, kapcsolatuk során ez többször megismétlődött, különböző New York-i, New Jersey-i és kaliforniai luxusszállodai szobákban, Biden, amint felébredt, rögtön rá akart gyújtani a crackpipára. Kestan azt is vallotta, hogy a férfi a kaliforniai Malibuban 2018 szeptemberében - egy hónappal a fegyvervásárlás előtt - több napig cracket szívott.

Az eljárás tanúja volt Hunter mostohaanyja, Jill Biden is, aki minden nap jelen volt, kivéve múlt csütörtökön, amikor a franciaországi Normandiába repült, hogy férjével együtt részt vegyen a D-nap 80. évfordulóján. Emellett akkor is támogatásáról biztosította Huntert, amikor a férfi átvette az ítéletet a bíróságon.

photo_camera (B-J) Joe Biden és neje, Jill, a fia, Hunter, kezében unokaöccsével, Beau-val, és Naomi Biden, Hunter legnagyobb lánya 2023. július 4-én a Fehér Ház erkélyéről nézik az ünnepi tűzijátékot. Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Az esküdtszék két napon át tartó, mintegy háromórás tanácskozás után közölte a döntését. Joe Biden kedden elmondta: „Elfogadom az ügy kimenetelét, és továbbra is tiszteletben tartom a bírósági eljárást, miközben Hunter megfontolja a fellebbezést.” Emellett pedig arról is beszélt, hogy

„Jill és én mindig ott leszünk Hunter és a család többi tagja számára szeretetünkkel és támogatásunkkal” - folytatta. „Ezen semmi sem fog változtatni.”

Az elnök korábban azt mondta, hogy nem fog kegyelmet adni a fiának, ha elítélik. Emellett dicsérte fia rugalmasságát és erejét a függőségből való felépülése során. Az ítélethirdetés időpontját még nem tűzték ki, bár a maximális börtönbüntetés, amire Hunter Biden számíthat, 25 év, ami jóval több lenne, mint ami egy első alkalommal elkövetett bűncselekmény esetében elvárható.

Közben Trump csapata közleményt küldött a CNN-nek, ami szerint a per „nem több, mint figyelemelterelés a Biden-bűncsalád valódi bűneiről”. Ezzel valószínűleg arra célozva, hogy a republikánus képviselők tavaly azzal vádolták Joe Biden elnököt, hogy politikai befolyását felhasználva segítette fia üzleteit.