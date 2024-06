Ha lesz is új választás Budapesten, azon nem indulhat új jelölt

Még mielőtt a Nemzeti Választási Iroda újraszámolhatta volna a főpolgármester-választáson leadott érvénytelen szavazatokat, Karácsony Gergely az épület előtt bejelentette,

kezdeményezi, hogy egész Budapesten ismételjék meg a főpolgármester-választást. Akkor is új választást akar, ha az újraszámolás után is ő maradna a győztes, hiszen több szabálytalanságról is értesült a szavazólapok átszállításával kapcsolatban.

Az egyik ilyen, hogy az urnák felbontásával nem mindenhol várták meg az ellenzéki választási bizottsági delegáltat, illetve volt, ahonnan az előírással ellentétben nem kötegelve, hanem borítékban vitték át az érvénytelen szavazólapokat - mondta Karácsony.

Mi jön most

De mennyi esélye van egy új választásnak? És valóban ellehetetlenítette az ismétlést Vitézy Dávid azzal, hogy már hétfőn kérte az ismételt szavazást?

Utóbbi kérdésre a rövid válasz az, hogy nem.

Döbrentey Dániel jogász, a TASZ Politikai Szabadságjogi Programjának vezetője a 444-nek azt mondta,

attól, hogy Vitézy Dávid két kerületben kérte a választási eredmény megismétlését, még Karácsony Gergely is kérhette volna ugyanazt, csütörtök délután 4-ig. A két beadvány nem zárja ki egymást, itt nem az a helyzet, mint a népszavazásnál, ahol a kérdést elsőként benyújtó blokkolhatja az egész témát.

„Ha akár ugyanabban az ügyben egy másik beadványozó később erősebb bizonyítékokat hoz fel, akkor az ő javára még eldönthető a jogvita.”

Miután a határidő lejárt, a választási eredményeket Karácsony közvetlenül már nem támadhatja meg, majd csak azt az NVB határozatot, amit a szavazatok újraszámlálása után hoznak meg.

Ezt a Kúrián lehet megtámadni három napon belül, és a testületnek is három napon belül kell döntést hoznia. A határozatot az Alkotmánybíróságon lehet megtámadni, amelynek szintén rövid időn belül döntenie kell.

Viszont Karácsony Gergelynek alá kell támasztania a kúriai beadványát, egy tőle származó nyilatkozat nem elég.

„Karácsony nem a szavazatok újraszámolását kéri, hanem törvénysértésre hivatkozva támadhatja meg a leendő határozatot, így fel kell mutatni olyan érveket, bizonyítékokat, amelyek ezt az álláspontját igazolják.” Karácsony a nyilvánosság előtt több dologgal érvel. Ahogy a cikk elején említettük, az egyik az, hogy több kerületben nem volt jelen minden szavazatszámláló tag az urnák újrabontásakor, amit ő jogsértőnek tart.

Döbrentey szerint ez nem jogszabályi előírás, csak egy ajánlás az NVB részéről, így ez az érv nem áll meg, ugyanakkor Karácsony a választási eljárás alapelveibe ütközéssel még érvelhet.

Persze szerencsésebb lett volna, ha az NVB azt mondja ki, mindenkinek ott kell lennie, de ilyen ajánlás nem volt.

A lekötegelt szavazatoknál már más a helyzet. Az ugyanis jogszabályi követelmény, hogy az érvénytelen szavazatokat zárt csomagolásban kell elhelyezni, amit a szavazatszámlálók aláírnak és a végén lepecsételik.

„Ez hitelesítési célt szolgál, hogy amit összekötegelnek, abból ne lehessen kivenni vagy betenni szavazólapot.” Ha ezeket valóban megbontották, és nyitott borítékban szállították át az NVB-be, az valóban jogsértő. Azt is bizonyítania kell Karácsonynak, hogy így szállították a szavazólapokat, ahogy azt is, hogy ezekbe belepiszkáltak vagy sem, amire szintén tett utalást.

„Érvelhet azzal, hogy bizalmi deficit van, amit átkonvertálhat olyan jogi érveléssé, hogy sérült a választás tisztasága, hiszen a szavazólapok egy része fölött egy ideig megszűnt az a kontroll, ami a szavazóhelyiségekben még megvolt, azaz, kevesebb bizottsági tag volt jelen az urnák felbontásánál, mint a szavazás során.”

Kérdés persze, hogy a Kúria előtt ez az érvelés megáll-e, és elrendelik-e a választások megismétlését. Ha igen, akkor két forgatókönyv képzelhető el. Vagy csak a jogsértésben érintett szavazókörökben kell ismételni, vagy a teljes fővárosban.

Döbrentey szerint a mostani esetben inkább a szavazóköri ismétlésről lehet szó, hiszen ha valahol az újraszámolással kapcsolatban Karácsony nem érvel jogellenességgel, ott nem lenne célszerű ismételt szavazást tartani. Például ott írnak ki új választást, ahonnan bizonyíthatóan nem zárt kötegben vitték át az érvénytelen szavazólapokat az NVI-hez. Ugyanakkor szerinte a szavazóköri szintű ismétlés ellen szólna, hogy a kis különbség mellett az újraszavazók preferenciáira erős hatással lennének a jelöltek győzelmi esélyei. Jászberényben 2019-ben például az egész településen megismételték a polgármesteri szavazást, annak ellenére, hogy nem minden szavazókörben voltak jogsértések.

„Kiszámíthatatlan folyamat, hogy eljutunk-e idáig, hiszen egyelőre még az NVB határozata sem ismert, nem tudjuk, mit támadna Karácsony.” Az viszont biztos, akármilyen szintű új választás lesz, azon csak azok indulhatnak, akik a vasárnap reggel 6 órás állás szerint szerepeltek a szavazólapon.

Vagyis: Grundtner András, Karácsony Gergely és Vitézy Dávid.

Szentkirályi Alexandra nem, és új jelölt sem indulhat.

„Ez nem új választás, csak új szavazás lenne” - mondja a TASZ jogásza.

A teljes választást is meg lehet ismételni, ha mindent átható jogsértés történik – például jogsértően vettek nyilvántartásba egy jelöltet -, de itt ilyenről nincs szó, minden a szavazólapok körül forog.

Az NVI szerint minden rendben

Csütörtök délután 16-ig valamennyi helyi (kerületi) választási irodától megérkeztek a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI).

A szervezet az MTI-vel azt közölte, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai, jegyzőkönyvbe foglalt döntésének megfelelően Nagy Attila, az NVI elnök utasította Budapest (kerületi) helyi választási irodáit, hogy adják át a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjait az irodának, és ebben a helyi választási irodák legalább három tagja és a helyi választási bizottság tagjai is vegyenek részt.

A kerületi helyi választási irodák valamennyi esetben az utasításnak megfelelően, időben értesítették a helyi választási bizottság tagjait az urnabontás időpontjáról.

A helyi választási bizottság tagjai - a helyi választási irodák tájékoztatása szerint - kizárólag Budapest II., a IX., a XIII. és a XV. kerületében nem éltek a jogukkal, hogy az eseményen jelen legyenek. A további 19 kerületben a helyi választási bizottság tagjai részt vettek az urnabontás, az újracsomagolás és a zárás folyamatában.

Közölték azt is, hogy Budapest III. kerületének 106-os szavazókörében a szavazatszámláló bizottság tagjai nem kötegelték külön az érvénytelen szavazólapokat, így ebben az esetben valamennyi főpolgármesteri szavazólapot beszállították az NVI-hez. Ezeknek az érvénytelen szavazólapoknak a különválogatását az NVB az újraszámlálás során végzi el.

Mutatjuk az érintett szavazókör eredményeit. A 802 választópolgárokból 533-an mentek el szavazni, 10-en adtak le érvénytelen voksot. Vitézyre 263-an, Karácsonyra 238-an szavaztak.

photo_camera Az érintett szavazókör Fotó: valasztas.hu

Az NVI közleménye szerint