A KDNP kilép a Néppártból

A KDNP számára erkölcsi és politikai okokból is elfogadhatatlan Magyar Péter személye az EPP-frakcióban, a Tisza Párt a Néppártban. A KDNP ezért távozik az Európai Néppártból – jelentette be Semjén Zsolt. Nem világos, hogy ez milyen bejelentés/sajtótájékoztató volt, mindenesetre az ATV kérdést is tehetett fel, amelyre azt válaszolta Semjén: Magyar Péter azzal, hogy személyében támadta Hölvényi Györgyöt, „kényszerpályára tette” a KDNP-t.

A KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes azt mondta: a Tisza pártot tekintve érthető a szempont, hogy az Európai Néppártnak nem mindegy, hány képviselő csatlakozik az ő EPP-frakciójukhoz, 7 vagy 1 - utalt a Tisza hét EP-mandátumára és KDNP-s Hölvényi Györgyére.

Így tehát „erkölcsi, elvi és politikai okokból kifolyólag a KDNP helyzete tarthatatlanná vált az Európai Néppártban”. Semjén azt mondja, minderről tárgyalt Manfred Weberrel az Európai Néppárt vezetőjével, aki tudomásul vette a döntésüket. Hölvényi György, aki tehát így szintén kilép a Néppárt Európai Parlamenti frakciójából, tegnap még így fogalmazott a Euronewsnak arra a kérdésre, hogyan reagálna, ha a frakció felvenne egy olyan pártot, amelynek deklarált célja, hogy véget vessen az Orbán-korszaknak Magyarországon: „A KDNP több mint 30 éve tagja az EPP-nek. Az, hogy a Tisza Pártból hét EP-képviselő idejön, nem okoz változást a tagságunkban”

photo_camera Hölvényi György az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban, 2019. július 16-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Maga Semjén Zsolt pedig kis híján lehülyézte riporterünket, amikor a Békemeneten éppen a KDNP és az APP viszonyát feszegette: