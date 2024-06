Jó reggelt, hétalvók, Lázár Jánosék lapjából végre kiderült, milyen választás jön 2026-ban!

Csupán három nappal a múlt vasárnapi, a Fidesznek elég súlyos pofont jelentő választás után a Promenád24.hu hozta a megoldást, ami a néhány nappal ezelőtti videónk után egy edzett 444-olvasót aligha lep meg.

De mi is az a Promenád24? Lázár János egykori gimnáziumi évfolyamtársának és bizalmasának, Bada Jánosnak a hódmezővásárhelyi és ritkábban Csongrád-Csanád megyei ügyekkel foglalkozó lapja, lényegében Lázár játszótere. Március 7-ig tulajdonosa volt Rákay Philip is, de elég gyorsan kiszállt, miután a lap betámadta Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert „A buzizó polgármester és az »európai fideszes« meleg kézfogásai” című írásban, miután a miniszter többször kezet rázott Márki-Zay Péterrel, ráadásul még rezsitámogatást és egyéb fejlesztési forrásokat is ígért neki.

(Nemcsak Navracsics járt pórul, a lap, tehát sokak szerint Lázár a megye más fideszes potentátjainak is üzenget, az itt linkelt esetben például a szentesi Farkas Sándornak. Aki egyébként tényleg csapnivaló vasárnapon van túl, nemcsak a címben idézett Mindszenten szenvedett a polgármesterük 70:22-es vereséget, de Szentesen is felmosták velük a padlót.)

Ennyi a csongrád-csanádi sajtóviszonyokról, és most nézzük, milyen választás is jön 2026-ban!

„Sorsdöntő országgyűlési választás lesz”

– írják abban a cikkben, amiben a visszavonulását bejelentő Lázár helyére keresnek képviselőjelöltet a hódmezővásárhelyi választókerületbe (Vásárhely és még csaknem húsz település, köztük Makó). Végre már egy sorsdöntő választás, nem ezt mondom mindig, Ms. Lipton?

A cikkben egyébként három helyi fideszesről lehet véleményt mondani, köztük Lázár líblingjéről, Farkas Éva Erzsébet makói polgármesterről. Nagyjából 1800-asn szavaztak szerda óta, közülük minden második ember azt mondta, hogy ebből a háromból egyik sem jó, valaki más kellene (a vásárhelyi Fidesz-elnök, Szél István 28 százalékot kapott, Farkas 18 százalékot). Reméljük, Lázár János érti a kvázi saját lapjából érkező finom célzást, és ezek után újragondolja azt a visszavonulást a nemzet egésze, de főként a csongrád-csanádi négyes körzet érdekében! (via Telex)