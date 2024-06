Aludobozos vízzel és Eva Mendes arcával újít a Várkonyi Andrea kedvenc lattéját gyártó magyar cég

Eva Mendes amerikai színész lesz egy új magyar vízmárka reklámarca – írja óriási lelkesedéssel a Tények. A reklámfotóra azért biztos ami biztos alapon odaírták a nevét, ha valaki nem ismerné fel Ryan Gosling feleségét.

Az aludobozos, FloeWater márkanévre hallgató vizet a Hell forgalmazza, Popovics Adrienn, a cég marketingigazgatója azt mondta, az aludobozos víz bevezetése az idei évük „egyik legmeghatározóbb és legizgalmasabb termékinnovációja”, mert „egy forradalmian új szűrési technológiát” alkalmaznak, illetve „az előrecsomagolt kiszerelésnek köszönhetően pedig egy új kategóriába” lépnek. Merthogy a csomagolás egy „végtelenszer újrahasznosítható, BPA-mentes belső bevonatú” alumíniumdoboz.

Aludobozos vizet már évek óta gyártanak más országokban: 2018-ban alapították Liquid Death márkanév alatt az első aludobozos vizet gyártó céget, ami Ausztriában dobozolja be nagyon környezetbarát módon a vizét, hogy aztán onnan az Egyedült Államokba szállítsa. De már celebek is elkezdték dobozolni a saját vizüket: évekkel ezelőtt Will Smith fia, Jaden Smith találta ki, hogy papírdobozos vizet fog árulni, de már ő is aludobozban adja vizét, és hasonló projektje van Jason Momoának is.

A Hellnek már Eva Mendes előtt is sikerült nagy nevekkel reklámoznia: energiaitalát Bruce Willis arcával adta el, de az államilag jól megtámogatott cégnek – aminek tulajdonosainak nevét a Forbes egy kis pereskedés után újra leírhatja – 2023-ban Várkonyi Andrea is csinált egy kis reklámot. Mészáros Lőrinc felesége ugyanis még a szuperjachtos nyaraláson is képes volt figyelni arra, hogy ne fogyasszon 400 forintnál drágább jegeskávét.