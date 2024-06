Meghekkeljük a rendszert – volt meccsnap, ami után Mr. Tutizós Balfasz és Mr. Csodaleső Balfasz is pluszban volt az Eb-n

Kedd este véget ért a foci-Eb első csoportköre, túl vagyunk tizenkét meccsen. Végigfogadtuk – a nyitó mérkőzést még papír alapon, ténylegesen 500-500 forintot kifizetve a tippekért, azóta egy online fogadási portál szorzóival számolgatva és szigorúan elméletben – az eddigi összes meccset, és ezt folytatjuk egészen a július 14-ei döntőig.

Hogy érdekesebb legyen a dolog, következetesen egy-egy stratégiához tartjuk magunkat: Zoli, azaz Mr. Tutizós Balfasz mindig a legkisebb szorzóval teszi meg a meccseket, tehát a papírformát választja, míg János, vagyis Mr. Csodaleső Balfasz mindig a legnagyobbal, tehát arra játszik, hogy a lehető legtöbbször születik meglepetés.

Az eddig menetelésüket szinte tökéletesen kifejezi az, amit a német–skót nyitómeccs előtt írtak:

János: „Hogy miért tökéletes döntés a skótok győzelmére fogadni? Ha minden, ez lesz a 18. német–skót. Hány tétmeccset nyertek meg az eddigiekből a németek? Hatot. És hányat a skótok? Nullát. Márpedig minden sorozat véget ér egyszer. Hogy jeles államférfiúnkat idézzem: ennyi.”

Zoli: „Felőlem aztán elégetheted a pénzedet a skótokra, de van ennél nagyobb németországos 1-es? Ez a hazai labda nem gömbölyű, nekik esnek, a 20. percben már 2-0. Ha mégsem, akkor elcsalják a bírók, már kiválasztották az új BMW színét is. Tedd rá a házadat bátran!”

Nos, a németek ezek után 5-1-re nyertek.

Az Eb-t azóta is a papírforma uralja. Az első forduló 12 meccséből 9 olyan volt, ahol Zoli tippjei jöttek be. Az 500 forintok így meccsenként 155-635 forint nyereséget hoztak. A legtöbbet a svájciak magyarverésén kaszálta (2,27-es szorzó), a spanyol–horváton lényegében megduplázta az ötszázasát, a többi meccsen 1,3-1,7-es szorzókkal nyert.

János viszont olyan, mint egy kiöregedő pornósztár: ritkán szól, de akkor nagyot. Csak a szlovákok belgák elleni győzelmét és a románok ukránverését találta el, de ezek 7-szeres és 4,55-szörös pénzt hoztak neki. Miután ez két egymást követő meccs volt, ekkor,

az Eb kezdete után tíz mérkőzéssel mindketten pluszban voltak: Zolinak 870, Jánosnak 775 forint nyeresége jött össze.

Aztán kedd este jött még két papírforma-eredmény – bár a portugálok csak hosszabbításban verték a cseheket –, így az első kör végén Zoli 1535 forintos pluszban, János 225 forintos mínuszban van.

Az összesített egyenleg 1310 forint, vagyis a befektetett 12 000 forint 10,92 százalékos hozamot produkált mindössze 5 nap alatt.

Nem mondhatni, hogy Mészáros Lőrinc-i nagyságrendű sikertörténet, de minden milliárdhoz kellhet egy kis foci; kinek akadémia, kinek tippszelvény. Persze annak, hogy most így álljunk, volt néhány fontos feltétele. Az egyik, hogy a 12 meccsből csak egy végződött döntetlenre, azt ugyanis – nem csak az eddigi Eb tapasztalata ez – jellemzően olyan szorzóval adják, hogy se a tutizós, se a csodavárós tippsorba nem férne be. Magyarán: ahány döntetlen, annyi dupla veszteség (ezen az Eb-n eddig egy ilyen volt).

Másrészt az is kellett, hogy ne mindig a papírforma nyerjen – ha ez történt volna, az Zolinak bő 4000 forintos pluszt hozott volna, de János vesztesége 6000 forint lenne, vagyis mínuszban volnánk. Ráadásul a pénz nem boldogít, ezt most, mindössze tizenkét meccs után mindenki másnál jobban tudja Zoli, aki azt mondja, hogy a papírforma megöli a szurkolást, az ember nem tud jó szívvel izgulni egy kiscsapatnak egy nagy ellen, mert a zsebe mást diktál. Gólt rúgnak az albánok az olaszoknak a 22. másodpercben? Ugyan már, az olaszoknak majdnem egy meccsnyi idejük van fordítani. A szlovákok legyőzik a belgákat, de majd szétrobbansz, hogy mégis miért VAR-ozzák Lukaku góljait? És hol van olyan papírforma, ami a magyar válogatott mellett van, pláne a csúcsformában kezdő házigazda ellen? Ok, 500-as bukót simán megérne, hogy Jánossal együtt legyünk boldogok.