Matteo Salvini gyorsított eljárásban intézte el, hogy tényleg Silvio Berlusconiról nevezzék el a milánói repülőteret

Hiába tiltakozott Beppe Sala, Milánó polgármestere, Matteo Salvini gyorsított eljárásban intézte el, hogy mától Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő nevét viselje a legnagyobb milánói repülőtér.

Az olasz infrastrukturális és közlekedési miniszter múlt pénteken jelentette be, hogy „Silvio barátjáról, a nagyszerű milánói üzletemberről” fogják elnevezni a malpensai repülőteret.

photo_camera Silvio Berlusconi Fotó: ANDREAS SOLARO, -/AFP

Az ellenzék nem támogatta az ötletet. Sala arra hivatkozott, hogy a szabályok szerint híres emberekről csak a haláluk utáni tíz év elteltével lehet közhivatalt vagy közterületet elnevezni. Emellett petíció is indult Milánóban az átnevezés ellen, amit több mint 100 ezren írtak alá.

Berlusconi tavaly júniusban halt meg. A milliárdos üzletember négy olasz kormányt is vezetett miniszterelnökként. Az általa alapított Hajrá Olaszország (FI) párt junior partnerként jelenleg is tagja Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kormányának. (via MTI)