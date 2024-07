J. D. Vance lesz Trump alelnökjelöltje

Az ohioi szenátort, a 39 éves James David Vance-t jelölte meg alelnökjelöltjének Donald Trump hétfőn Truth Social-on. Vance a középiskola elvégzése után bevonult az amerikai tengerészgyalogsághoz, és az iraki háborúban haditudósítóként szolgált a 2. tengerészgyalogos repülőszázadnál. A katonai szolgálat után az Ohio Állami Egyetemen szerzett egyetemi diplomát politikatudományból és filozófiából. Jogi doktorátusát a Yale jogi karán tette le, majd ügyvédként dolgozott.

photo_camera James David Vance, Trump alelnökjelöltje Fotó: JEFF KOWALSKY/AFP

2016-ben írt egy könyvet a családi tapasztalatai alapján a fehér amerikai munkásosztály válságáról, ami magyarul is megjelent Vidéki ballada az Amerikai Álomról címmel. A kezdetben Vance nem kedvelte Donald Trumpot, kártékonynak nevezte és azzal vádolta, hogy „nagyon sötét helyre vezeti a fehér munkásosztályt”. Később aztán bocsánatot kért tőle, és terjesztette a 2020-as választások elcsalásáról szóló elméleteit. A szenátori székét 2022-ben szerezte meg. A korábbi kritikáiról a New York Timesnak azt mondta: „Mint sok más elit konzervatív és liberális, én is hagytam, hogy Trump stíluselemeire koncentráljak, így teljesen figyelmen kívül hagytam, hogy a külpolitika, a kereskedelem és a bevándorlás terén lényegében valami egészen mást kínál.”

Vance egyetért Trumppal abban, hogy keményebben kell fellépni kereskedelmileg kínával szemben, a határvédelem erősítésében, valamint ellenzi az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásokat. Vance kiválasztáást Trump fia, ifjabb Donald Trump támogatta. (Bloomberg)