Kylian Mbappét bemutatták Madridban

(Cikkünk frissül!)

Kylian Mbappé kedden Madridban átesett a kötelező orvosi vizsgálaton, aztán öltönybe vágta magát. Előbb aláírta a szerződését:

Aztán Florentino Perez, a Real Madrid klubelnöke körbevezette a stadionban, többek között megmutatva neki a klub 15 BL-serlegét. Utána együtt mutatták be a francia csatár 9-es számot viselő mezét:

Mbappét a Santiago Bernabeu stadionban mutatták be a szurkolóknak, az esemény előtt már azt írta a helyi sajtó, hogy a jelek szerint akár meg is telhet az aréna a francia csatárra kíváncsi helyiekkel. Úgy tűnik, hogy meg is telt.



Az új szerzemény bemutatáshoz Pérez klubelnök a csapat legendájával, a Mbappéhoz hasonlóan francia Zinedine Zidane-nal együtt érkezett.

Ugyanez mozgóképen:

A közönség a francia játékos megtekintése előtt két videó-összeállítást nézett meg, az elsőt a klub történetéről, a másodikat Mbappééról.

Utóbbi összeállítás részeként eddig nem ismert felvételeket mutattak be arról, amikor a 13 éves Mbappénak Zidane mutatta be a klub edzőközpontját:

Végül Mbappé lépett a mikrofonhoz és hosszú, spanyol nyelven, papír nélkül előadott beszéddel köszöntötte a szurkolókat, a világ legnagyobb klubjának nevezve a Realt.

A végén "Un, dos, tres, hala Madrid!" kiáltásra vette rá a megjelenteket.

link Forrás