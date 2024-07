Robert F. Kennedy Jr. bocsánatot kért, miután kiszivárgott egy telefonbeszélgetése Trumppal

Kiszivárgott egy videó arról, hogy Donald J. Trump felhívja Robert F. Kennedy Jr.-t, és a felvétel alapján úgy tűnik, a volt elnök megpróbálta a független jelöltként induló Kennedyt az elnökjelöltségért folytatott versenyből átcsábítani a saját táborába.

Kennedy kihangosított telefonján hallható, amint Trump, a republikánus elnökjelölt azt a fajta oltásellenes üzenetet adja elő, amiről az összeesküvés-elméleteket terjesztő Kennedy ismert. „Valami baj van ezzel az egész rendszerrel. És ez az orvosok miatt van” – mondta Trump a vakcinákról. „Amikor egy csecsemőnek, Bobby, olyan oltást adsz, ami 38 különböző vakcinából áll, és úgy néz ki, mintha egy lónak szánták volna, nem pedig egy 10 vagy 20 kilós csecsemőnek. És akkor látod, hogy a baba hirtelen elkezd gyökeresen megváltozni. Túl sokszor láttam már ilyet. És aztán azt hallod, hogy nincs hatása” – mondta Trump, aki korábban is oltásszkeptikus volt, és azt hangoztatta, hogy a gyerekkori oltások kapcsolatban állnak az autizmussal.

Trump részleteket is elárult a Biden elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről, mondván, hogy „nagyon szép volt”. Kennedynek, látszólag a támogatásának elnyerése érdekében azt mondta: „Szeretném, ha tennél valamit. És szerintem ez nagyon jó lenne neked, és nagyon nagy dolog lenne számodra. És győzni fogunk.”

Kennedy szinte azonnal bocsánatot kért a kiszivárogtatásért. „Amikor Trump elnök felhívott, épp egy házon belüli videósommal vettem fel” – írta. „Meg kellett volna parancsolnom a videósnak, hogy azonnal hagyja abba a felvételt. Megalázó, hogy ez felkerült a netre” – írta.

photo_camera Robert F. Kennedy Jr. bejelenti, hogy elindul az amerikai elnökségért 2023. április 19-én. Fotó: Joseph Rezioso/AFP

Trump azt is mondta, hogy csodálkozott, hogy egy AR-15 típusú fegyverrel lőttek rá, ami olyan katonai típusú puska, amit Joe Biden be akar tiltani. „Elég kemény fegyverek, igaz?” Azt is elmesélte, hogy elmondta az elnöknek, milyen szerencsés volt, hogy elkerülte a leendő merénylő golyóját. „Olyan érzés volt, mintha a világ legnagyobb szúnyogja lett volna” – mondta Trump Kennedynek a fülét ért lőtt sebről.

Kennedy és Trump hétfőn, mindössze két nappal a Trump elleni merényletkísérlet után beszélt. A kampánystáb tagadta, hogy Kennedy tervezné a kampánya felfüggesztését. (New York Times, Axios)