A leghülyébb Kennedy

photo_camera Robert F Kennedy Jr. bejelenti, hogy elindul az amerikai elnökségért 2023. április 19-én Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Ha megérik, a 2024. novemberi amerikai elnökválasztás az előző két elnök, az akkor 80 éves Joe Biden és a 77 éves Donald Trump között fog eldőlni. Bár mind az előbbi Demokrata, mind az utóbbi Republikánus Pártja tart elnökjelölti előválasztást, mindkét esemény inkább csak kötelezően megrendezett ceremóniának tűnik, mint komoly versenynek. Bident jelölni fogják, mert az elnököt mindig jelölik, Trumpot pedig azért, mert a republikánus szavazóbázis jelentős része képtelen feladni szélhámos bálványa imádatát.

A két nagypapa egyaránt évek óta küzd szellemi hanyatlással, de még így is lényegesen ravaszabbak és élesebb eszűek, mint maroknyi, ma teljesen esélytelennek tűnő kihívójuk nagy része. Különösen így van ez a demokrata oldalon, ahol Biden elnöknek eddig két kihívója akadt. Egyfelől a már 2020-ben is próbálkozó Marianne Williamson, aki politikai karrierje mellett egy kvázi-vallás gurujaként is működik, valamint Robert F. Kennedy Jr., aki szerint nagyon érdekes, hogy a covid éppen a kínaiakat és a zsidókat kíméli meg.

Amerika Habsburgjai

Bár a Bushok, Clintonok és Trumpok kora kicsit elhalványította a fényüket, ha van Amerikában királyi család, az mindenképpen a Kennedy-dinasztia. Az ír származású család közel száz éve állandó szereplője az ország politikai- és bulvárhíreinek, és ugyan az 1960-as években voltak a csúcson, de ha egy Kennedyvel történik valami, annak a mai napig automatikusan a címlapokon a helye. Ha pedig úgy dönt, hogy elindul az elnöki székért, biztos lehet abban, hogy minden mozdulatát és szavát közvetíteni fogják. Még akkor is, ha nem beszél teljes őrültségeket.

A Kennedy-klán első, már Amerikában született tagja az a P. J. Kennedy volt, aki Massachusetts államban még csak helyi politikai tisztségekig jutott. Fia, Joseph P. Kennedy Sr. ennél ambiciózusabb volt, és az 1930-as években hazája londoni nagyköveti pozíciójáig jutott, csak balszerencséjére gyakorlatilag náci is volt mellé. Ezt akkoriban nehezen tolerálták Washingtonban, ezért 1940-ben inkább visszahívták.

Joseph Sr. innentől kezdve csak a háttérből élhette ki politikai ambícióit – leginkább négy fián keresztül. Már a legidősebből, Joseph P. (Joe) Kennedy Jr.-ból is elnököt szeretett volna faragni, de az elsőszülött fiú 1944-ben, egy világháborús repülőgép-balesetben meghalt. Így csak az öccse, John F. (Jack) Kennedy, ismertebb nevén JFK jutott be a Fehér Házba, miután demokrata jelöltként megnyerte az 1960-as elnökválasztást.

JFK-t azonban 1963-ban meggyilkolták. Ez volt a modern Amerika történetének egyik meghatározó eseménye, az egyébként is eseménydús 1960-as évek egyik legfontosabb pillanata, amelytől kezdve a Kennedy névnek egészen különleges csengése lett az országban. A meggyilkolt elnök örökébe öccse, Robert F. (Bobby) Kennedy tervezett lépni, ám az 1968-as elnökválasztás demokrata előválasztási folyamata közben őt is megölték. Néhány hónappal később a legkisebb fiú, Edward (Ted) Kennedy élve kászálódott ki egy autó víz alá került roncsából, amit ő vezetett – viszont meghalt benne fiatal női útitársa. A baleset után már csak amerikai szenátor lehetett évtizedeken át, elnökválasztáson esélytelen lett volna elindulnia. Legalábbis azokban a Donald Trump előtti időkben még ez volt a közmegegyezés.

A pátriárka Joseph P.-nek a négy fiú mellett volt öt lánya is, és az írekhez méltóan buzgó katolikus családban gyermekei is rendkívül termékenyek voltak. Bár RFK-t mindössze 43 évesen gyilkolták meg, így is 11 gyereket hagyott maga után, és több testvére is alig marad el mögötte. A Kennedyk egyébként a katolicizmus tanításait a házasság szentségével kapcsolatban szinte teljesen ignorálták, Joseph P.-nek is több színésznővel volt viszonya, és ezt a hobbiját fiai is örökölték, élen azzal a JFK-vel, akinek valószínűleg magával Marilyn Monroe-val is.

A kisebbik Bobby

A nagy Kennedy-generáció leszármazottai közül egy sem jutott olyan magasra, mint Jack, Bobby és Ted. Nagyköveti és helyi politikai posztokig vitték csak, és komolyan egyszer sem merült fel, hogy valamelyikük elindulna a Fehér Ház felé vezető úton. Egészen Robert F. Kennedy Jr-ig, aki 2023 februárjában bejelentette, hogy ő bizony megpróbálja.

photo_camera Néhány kennedysta Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

RFK Jr. 1954-ben született, Bobby 11 gyermeke közül a harmadikként. A világ leggazdagabb országában, annak egyik leghíresebb családjának sarjaként meglehetősen gondtalan gyermekkora volt – egészen apjának meggyilkolásáig. Egyik szülője elvesztése nyilván hatalmas trauma volt számára, ettől azonban még továbbra is azt a rendkívül privilegizált életet élhette, ami még Bostonban, a Kennedy-klán amerikai fészkében is keveseknek adatott meg.

Először 1970-ben kapták el marihuánával, majd 1983-ban heroinnal, de mindkét esetet megúszta próbára bocsájtással – más vezetéknévvel, más bőrszínnel, más ügyvédekkel talán komolyabb büntetést kap. Közben, ahogy szinte minden Kennedy, elvégezte a Harvardot, és másodszorra az ügyvédi szakvizsgát is sikerült letennie. Ügyvédként leginkább mindenféle környezetvédelmi ügyeket vállalt, egy idő után pedig ezeket már inkább mint aktivista, nem pedig jogász képviselte. Vezetékneve ekkor sem vált hátrányára, nem valószínű például, hogy Fidel Castro akkor is hosszasan beszélget vele a Kubába tervezett atomerőműről, ha nem annak a JFK-nek az unokaöccse, aki egykor a legváltozatosabb módokon próbálta őt likvidáltatni.

RFK Jr. környezetvédelmi aktivistaként még nem vallott bizarr nézeteket. Ellenezte az atomenergia felhasználását, de ez zöld körökben egyáltalán nem különcség. Nem feltétlenül fogadta el a hivatalos magyarázatokat apja és nagybátyja meggyilkolásáról, de hát kinek ne lennének elméletei közeli, befolyásos hozzátartozói megöléséről. És ellenezte az amerikai katonai beavatkozásokat is a világ távoli tájain, de balos/liberális amerikai értelmiségi körökben ez sem számít egzotikumnak,

Hogy az ifjabbik Robert Kennedynél valami nem egészen stimmel, akkor derült ki először világosan, amikor 2005-ben cikket írt arról, hogy az amerikai kormány szándékosan hazudja el a kötelező oltások és az autizmus közötti kapcsolatot. Ezt a népszerű összeesküvés-elméletet azóta már kimerítően cáfolták, és a Kennedy-család több tagja is nyilvánosan volt kénytelen beszélni arról, hogy nem értenek egyet a habókos rokon oltásellenes megnyilvánulásaival.

Pandémiás dili

Mint sok hasonlóan talajt vesztett, egyre inkább radikalizálódó, az összeesküvés-elméletekre egyébként is nyitott ember, RFK Jr. számára is a 2020-ban kezdődő pandémia adta meg a lökést, hogy elinduljon a teljes őrületbe vezető úton, amiről gyakorlatilag lehetetlen visszafordulni.

photo_camera Robert F. Kennedy, Jr. rajongói körében 2023 júniusában Fotó: LISA LAKE/Getty Images via AFP

Az egykori környezetvédelmi aktivista ekkortól kezdve minden erejét arra koncentrálta, hogy az orvosi-tudományos közösség által elfogadott vírusügyi konszenzust valahogy megdöntse. Mivel pénze és ideje bőven volt rá, ő nem csak Facebook-kommentekben írta le, hogy az amerikai járványügyi intézkedések szerinte a hitleri Németország legsötétebb éveit idézik, és még Anne Franknak is könnyebb volt, hanem egy komplett könyvet is írt az amerikai covidellenes védekezés vezéralakjáról The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health (Az igazi Anthony Fauci: Bill Gates, a nagy gyógyszercégek és a globális háború a demokrácia és a közegészségügy ellen) címmel.

A teljes bolondságok ás kártékony hazugságok komplett tárházát felvonultató könyvből több mint egymillió példányt adtak el, aminek köszönhetően néhány évtized után ismét lett egy Kennedy, aki amerikaiak tömegeinek szívét tudta elrabolni. A pandémiának pedig hiába lett vége, RFK Jr. se a témát, se a hírnevet nem tudta elengedni. Megszólalásai jelentős részben ma is a koronavírust tárgyalják jellegzetesen dilinyós szemszögből, csak közben 2023 áprilisában bejelentette, hogy apja és nagybátyja után ő is elindul a Demokrata Párt színeiben az amerikai elnökségért.

Egy elnökjelölt Kennedy túl jó sztori ahhoz, hogy ignorálni lehessen. Kicsit ahhoz hasonlóan, ahogy az amerikai média az akkor még teljesen esélytelennek tartott Donald Trumpot kezelte a 2016-os választás előtt, RFK Jr. minden rezdülése is bekerül a hírekbe. Ez egyfelől áldás a számára, másfelől átok is, hiszen így a szélesebb közönség is odafigyel a mondanivalójára.

Minden jel szerint a pandémia teljesen elvette a jó családból származó, 69 éves férfi eszét, aki mára számtalan közéleti témában sodródott az alufólia-sisakos álláspontra. Az ukrán háború esetében például szentül hisz abban, hogy az valójában Amerika harca Amerika ellen, és egyébként is Zelenszkij ukrán elnök provokálta ki az orosz inváziót. A saját fia, Conor egyébként állítólag önkéntesként az ukránok oldalán harcol az orosz agresszorok ellen.

A legvadabb dolgokat azonban továbbra is a covidról mondja. A New York Post bulvárlap július közepén arról számolt be, hogy RFK Jr. egy vacsoraesten arról beszélt, hogy „a Covid-19 a fehérekre és a feketékre céloz. Akik pedig a leginkább immunisak rá, azok az askenázi zsidók és a kínaiak”. A szöveg nyilvánosságra kerülését követő felháborodására azt reagálta, hogy a vírus különböző etnikumokra kifejtett különböző hatásáról azt azért nem állítja, hogy azt mesterségesen alkották volna meg így.

A lelkes induló

Bár Donald Trump elnöksége után már semmi sem elképzelhetetlen az amerikai politikában, arra azért kevesen fogadnának, hogy RFK Jr. egyáltalán csak a közelébe kerüljön a demokraták előválasztásának megnyeréséhez. Azt a győzelmet Joe Bidentől legfeljebb a saját egészségi állapota veheti el,

photo_camera Robert F. Kennedy Jr. a jobboldali Fox News egyik műsorában Fotó: JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP

Az viszont érdekes kérdés, hogy mit tesz Kennedy, ha a demokraták nem őt jelölik. Egyáltalán nem lenne meglepő, ha a szereplést szemmel láthatóan élvező, tiszta fejjel viszont gondolkodni képtelen politikus függetlenként, esetleg valamilyen kisebb párt jelöltjeként csak azértis elindulna 2024 novemberében. Ha ez tényleg megtörténik, akár be is kavarhat a következő amerikai elnökválasztás eredményébe.

Bár összeesküvés-elmélet hívők és a pandémiába beleőrülő szavazók nyilván mindkét nagy amerikai párt táborában vannak, RFK Jr. hiába indul most demokrataként, az utóbbi hónapokban elsősorban republikánus influenszerektől kapott dicséretet. Steven Bannon, Alex Jones és Tucker Carlson is magasztalták, és még maga Donald Trump is arról beszélt, hogy mennyire bírja. Rájuk pedig azok a potenciális republikánus szavazók hallgatnak, akik közül ha csak néhány százezren Kennedyre szavaznak, azzal akár el is dönthetik a mindig nagyon szoros elnökválasztást – Joe Biden javára.