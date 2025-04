Pottyondy Edina szerint Orbán sikerrel vitte a polgárháborút Erdélybe is

Két erdélyi városban is ellehetetlenítik Pottyondy Edina fellépését a „Fidesz helyi janicsárjai”, erről ír a humorista, influenszer a Facebook-oldalán. Beszámolója szerint lemondták Sepsiszentgyörgyön az egyik helyszínt, megállapodtak egy másikkal, pár nap múlva azt is lemondták, lett egy harmadik, de az sem jött össze, és ugyanez történt Székelyudvarhelyen is. „Verekedéssel, balhéval, tojásdobálással fenyegetőznek”, írja. Volt szerinte olyan is, hogy a konzulátus azt nyomozta, hogy helyben kik az ő segítői.

„A polgárháborút sikerrel vitte Orbán Viktor Erdélybe is. Sikerrel fordítja szembe a magyart a magyarral, a székelyt a székellyel, a határon túlit az anyaországival. (...) És ezek azok a fideszes janicsárok, akiknek teljesen jogosan folyik a panasz a szájukból amikor a román elnyomásról van szó, amikor a románok korlátozzák a jogaikat. De amikor egy liberális előadó menne hozzájuk, minden lehetséges módon ellehetetlenítik. Üldözik.”

A humorista úgy véli, ez a „jól szervezett aknamunka” is mutatja, hogy mit gondolnak a Fideszben az erdélyi magyarokról. „Nem hazafiság, nem tisztelet, nem szolidaritás, hanem kizárólag a hatalmi érdek mozgatja ebben is a kormánypártot.”