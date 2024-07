Verekedés miatt letartóztatták a kolumbiai fociszövetség elnökét a Copa America-döntő helyszínén

photo_camera A 71 éves Ramon Jesurun és fia, Ramon Jamil Jesurun.

Kiderült, hogy a káoszba fulladt Copa America-döntő utáni percekben az amerikai rendőrség letartóztatta Ramón Jesurunt, a döntőt játszó Kolumbia labdarúgó szövetségének vezetőjét és a fiát is - írja a BBC. A két férfit garázdasággal, egy rendőr és egy biztonsági ember megverésével gyanúsítják.



A futballvezető és fia éppen a pályára tartottak a meccs lefújása után, hogy jelen legyenek a díjátadón, amikor az alagútban eléjük állt egy biztonsági őr, aki a felettesei utasítására hivatkozva nem akarta felengedni őket a pályára. Miután a sportvezető fiát kézzel próbálta megakadályozni a továbbhaladásban, a szövetségi elnök a rendőrségi verzió szerint kézzel meglökte az őrt, akit a fia megragadott, földre vitt, közben megütött és megrúgott. A rendőrség szerint az elnök fia egy, az őt segítségére siető rendőrnőt is meglökött a dulakodás közben.

A rendőrség arról nem beszélt, hogy miért nem akartak felengedni egy odavaló szereplőt a díjátadóra. A Copa America szervezése egyébként is kriminális volt, a rendőrség korábban nem szervezte meg az uruguayi focisták családtagjainak védelmét a lelátón, akiket kolumbiai szurkolók közé ültettek, ami tömegverekedéshez vezetett. Maga a döntő a szervezetlenség miatt 80 perces csúszással indult, sok néző ugyanis érvényes jeggyel sem tudott bejutnia. stadionba, miközben belépő nélküliek tömegei jutottak be oda. Az amerikai szervezők olyan stílusban kommunikáltak, hogy a dél-amerikaiak mellett a kanadai küldöttség is arról panaszkodott, hogy másodrendűként kezelték őket.