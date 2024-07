Börtönbüntetést kért az iskolaigazgató egy poszt miatt az anyukára, a szülők petícióznak, mégis megint kinevezték

Bár több mint 300 szülő petícióban kérte, hogy ne az eddigi igazgatót nevezzék ki megint a nagycenki általános iskola élére, ezt a tankerület figyelmen kívül hagyta, és Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár újabb öt évre H. Gabriellát bízta meg a Széchenyi István Általános Iskola vezetésével.

Az Eduline konfliktusról beszámoló cikke szerint a Nagycenken 2009 óta igazgató H. Gabriella diktatórikus vezetési stílusa miatt egyre több szülő iratja át máshová a gyerekét. Most nyáron 17 család tesz így, az iskolát szeptemberben kezdő 33 nagycenki elsős közül pedig csak 13-an jelentkeztek a helyi iskolába. A többiek inkább a környező településekre mennek.

A helyi önkormányzat már korábban is elutasította az igazgató pályázatát, de az iskolát fenntartó tankerület azt mindig megfelelőnek ítélte - most júniusban is, annak ellenére, hogy a 3000 fős Nagycenken 304-en írták alá a petíciót.

A szülők és az igazgató közötti konfliktusok miatt bírósági perek is voltak. Ezek közül a legdurvább a covidhoz kapcsolódik. Miután többen kifogásolták, hogy az iskolai beengedés kötelező lázmérésénél a gyerekeknek sokáig kint kellett sorban állniuk az esőben, egy erről szóló Facebook-posztot az igazgatónő annyira zokon vett, hogy a posztoló háromgyerekes anyukára letöltendő börtönbüntetést kért. Bár az igazgató személyét a poszt nem sértette meg, és az anyukát a bíróság fel mentette, a kommentelők közül többeknek több százezer forintos pénzbírságot kellett fizetniük.

A szülők a panaszaikat és a petíciót Maruzsa Zoltánnak is elküldték, az eddigi igazgatót azonban június 29-én megint kinevezték. Válaszlevelében Maruzsa azt írta, hogy tisztában van azzal, hogy a döntés nem mindenki tetszését nyeri el, de a döntéshozatal során „a legfontosabb szempont a tanulók érdeke volt”.