„Igen, hívő keresztény vagyok, de nem köcsög!” – megütötte Puzsér Róbertet a Pesti Srácok újságírója

A korábban furcsa béketüntetést is szervező kormánypárti megmondóember, Ábrahám Róbert az utcán megütötte a korábban politikai szerepet is vállaló Puzsér Róbert megmondóembert. A két közszereplő között eddig is ment a heves üzengetés, és Ábrahám azután sem hagyta abba Puzsér gyalázását, hogy hatósági eljárás indult.

A rendőrség azt írta a Telexnek, hogy az „esettel kapcsolatban a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság folytat nyomozást, melynek során egy férfit súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgattak ki gyanúsítottként”.

Ábrahám egy újabb posztjában azt is írta, hogy több szereplését lemondták: „De [Puzsér] megnyugodhat, mert természetesen megint ő jön ki jól az egészből, hiszen fel órája hívtak a Kossuth rádióból és lemondták a holnap reggeli interjúmat a filmem kapcsán az esetre hivatkozva. És a jövő heti szerepléseimet is törölték sorra.”

Mi történt?

Az incidensről és közvetlen előzményeiről mindkét fél beszámolt. Puzsér Róbert egy úgymond szatirikus posztban viccelődött azon, hogy Ábrahám milyen sokat foglalkozik vele. Ilyesmiket írt: „Kérve kérlek, fejezd be a zaklatásomat. Értsd meg, hogy ez nem szerelem volt köztünk, hanem valami állatias szenvedély, de ezzel a viselkedéseddel még a legizgatóbb együttléteink emlékét is megkeseríted. Belátom, hogy önző voltam, amikor nem figyeltem az érzéseidre, és annak ellenére használtalak hónapokon át, hogy tudtam, ez neked többet jelent.”

Ezután Puzsér elmondása szerint Ábrahám bement a Spirit FM-hez, és követelte, hogy Puzsért rúgják ki, majd találkozót kért tőle. Miután leparkolt, Ábrahám azt kérte Puzsértól, hogy szálljon be a kocsijába. „Természetesen nem szálltam be, ezért sértegetni meg ráncigálni kezdett, azt magyarázta nekem, hogy »a gyerekeim azt olvassák, hogy az apjuk buzi«, aztán ököllel pofán csapott.”

Nagy vonalakban ugyanezt írta le Ábrahám is egy hosszú posztban. „Délután felhívtam, hogy üljünk le, és beszéljünk. Arra kért, menjek a IX. kerületi Tűzoltó utcába. Én egyedül mentem, ő azonban egy kis sráccal lepett ki a kapuból, de a srác nem jött oda hozzánk, csak a kapu mellől a telefonjával kamerázta az egészet. Abban a tudatban érkeztem meg, hogy majd beülünk valahova, hiszen pár perccel korábban még higgadtan beszélgettünk a telefonban. Erre Puzsér felszívva magát, kihúzott háttal elindult felém, mint, aki brenkó. Majd beleállt közvetlen az arcomba. Nem nagyon hatott meg a dolog, teljesen emberi módon próbáltam neki elmagyarázni, hogy bár nem beszéltem erről sehol, de egy hete vesztettük el a kis babánkat, és ebben az állapotban kell a a családomnak és a gyerekeimnek az ő mocskolódást olvasnia. A legkisebb emberi reakciót sem mutatta. Közben oldalra fordulva láttam, hogy a kis barátja továbbra is veszi, és arra kértem, hogy ne játssza magát tovább a kamerának, hanem vagy üljünk be az autóba, vagy keressünk egy helyet, de ne csináljon jelenetet. Ekkor még inkább a kamerának játszva el akart viharzani – hiszen a felvétel már meg volt, hogy ő feszengve odaállt –, én pedig a keze után nyúltam, hogy azért hadd mondjam már végig, amit elkezdtem. És ekkor a meglökte a kezemet, amire reflexszerűen felpofoztam, ő pedig sikítani kezdett. Majd elszaladt a rendőrségre.”

Miért történt?

Puzsér a Telexnek arról beszélt, hogy Ábrahám nagyjából havonta ír róla becsmérlő hangú cikket, „én pedig most visszaszóltam egy szatirikus gúnyirat formájában, amit mindenki értett, csak ő nem. Nyilvánvaló, hogy senki nem gondolja rajta kívül, hogy ez komoly lenne. Csakhogy az a putri törvénye, hogy akit lebuziznak, annak ezért ököllel kell elégtételt vennie.”

Puzsér azt fontolgatja, hogy távoltartási végzést kér Ábrahám Róbert ellen.

Ábrahám szerint viszont Puzsér kezdte a dolgot. A posztjában arról ír, hogy szerinte Puzsér már évekkel ezelőtt elkezdte a mocskolását, kb. két éve pedig „egy szinttel lejjebb adta. Ekkor már a családomat is a szájára vette, és sima, primitív, amolyan belpesten egymás között standardnak tekinthető cigányozásba kezdett.” Aztán „pár hónapja ennél is messzebbre ment és konkrétan minden alap nélküli hazugságokat kezdett rólam terjeszteni” – hogy ezek mik voltak, az nem derül ki.

Mi történt utána?

Szombati posztjában Puzsér Róbert továbbra is úgy gúnyolódott Ábrahámon, mint akivel testi kapcsolata volt, illetve a cigányságára utalgatott. „A hír igaz. Rostás Tibor tegnap délután szerelemféltésből pofán csapott, én meg emlékeztettem magam arra a Bibliára, amelyet a Doktor Miniszterelnök Úrhoz írt nyalázatos levelében alkotmányos védelem alá helyeztetni kérelmez, és odatartottam neki a másik arcomat is, ahogy ő odatartotta nekem az alfelét forró éjszakák tucatjain. Rostás bizonyára azt várta, hogy majd visszaütök, és így az általa gyakorolt párkapcsolati erőszak kölcsönössé válik, csakhogy ez nem a Hős utca és nem a Mónika Show.”

Ábrahám azt a tanulságot vonta le az esetből, hogy Puzsér „beszari, sikongatós, feljelentgetős punci, aki ugyan provokál, de még arra sem férfi, hogy visszaüssön, ha már elérte a célját. Egy pofont kapott, dőlt-borult, jelentet rendezett, mint a riherongyok.” Posztját azzal zárja: