Salman Rushdie támadóját a Hezbollah támogatásával is vádolják

A 24 éves Hadi Matart Salman Rushide író megkéselésése mellett már azzal is vádolják, hogy anyagi támogatást nyújtott a libanoni székhelyű Hezbollah terrorista csoportnak, írja a BBC.

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A vádirat szerint Matar megpróbált „anyagi támogatást és forrásokat” nyújtani a Hezbollah terrorszervezetnek. Azt a nyilvánosságra hozott dokumentum nem részletezi, hogy milyen bizonyítékok kötik őt a csoporthoz. Matar ügyvédje, Nathaniel Barone a BBC-nek azt mondta, hogy ügyfele ahogy az eddigiekkel, úgy az új vádakkal szemben is ártatlannak vallja magát.

A nyilvános eseményektől, többek közt saját új könyvének bemutatójáról is távol maradó Rushdie-t két éve támadta meg egy szélsőséges iszlamista merénylő egy New York-i rendezvényen, ahová az író azért érkezett, hogy a száműzött írók nagykövete legyen. Az őt megtámadó Matar rögtön a rendezvény elején felrohant a színpadra, késsel nyakon szúrta Rushdie-t, és a moderátort is megtámadta. Végül a nézők és a szervezők teperték le.

Az indiai születésű angol író egy ideig lélegeztetőgépen volt, látását az egyik szemére elvesztette, és az egyik kezét sem tudja használni. Az Egyesült Államok még abban az évben szankciókat vetett ki egy iráni szervezetre, amit azzal vádolnak, hogy több millió dolláros vérdíjat fizettek Rushdie meggyilkolásért.