Vívó férfiakért, egy pisztolyos nőért és dombokon tekerő bringásért szoríthatunk leginkább vasárnap

Akkora az éremesély férfi egyéni párbajtőrben, hogy akár ketten is a dobogóra állhatnak.

Délben lő Major Veronika, aki az első helyen jutott a nyolcas döntőbe.

Fucsovics ma teniszezik Nadal ellen, ha a spanyol sérülése és az időjárás is engedi.

A női kézisek reggel, a férfi vízilabdások este játszanak.

Medencébe ugrik Kós Hubert, de még nem a fő számában.

És még rengeteg esemény lesz vasárnap is az olimpián.

Reggeli kézilabda az erősen kezdő brazilok ellen

Korán kezdődik a nap, a női kézisek reggel 9-től játszanak Brazília ellen. Ez a magyar válogatott második csoportmeccse, az elsőn a házigazda és címvédő franciák ellen papírforma vereséget (28-31) szenvedtek. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nem volt elégedetlen a meccs után, azt mondta, mindent megtettek egy jobb csapat ellen. A második meccs könnyebbnek ígérkezik, de nem simának. A brazilok az első meccsükön 29-18-ra kiütötték a spanyolokat.



photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Egy óriási éremesély, sőt akár kettő is

A férfi kardozók szombati szereplése után nem árt az óvatosság, mindenesetre előzetes eredményeik alapján a férfi párbajtőrözők nagyon komoly éremeséllyel indulnak harcba. Siklósi Gergely már Tokióban is ezüstérmet nyert, most a világranglista éléről indul Párizsban. A 2019-ben világbajnokságot is nyert Siklósi bizonyítani szeretné, hogy az olimpiai ezüstérme nem volt véletlen, egyéniben és csapatban is dobogóra állna. Saját magáról ezt mondta a Nemzeti Sportnak: „Nagy hiányosságom már nincs, csak apróbbak, az pedig előny, hogy tiszta fejjel tudok vívni, képes vagyok végig higgadt maradni az asszók során.”

photo_camera Siklósi Gergely Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Siklósi mögött a világranglistán Koch Máté a második, aki nem mellékesen párbajtőrben az aktuális egyéni világbajnok. A 24 éves Koch a Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta, „papíron az egyik legnagyobb esélyesnek számítok, nekem nem szabad attól félnem, hogy az ellenfelek legyőzhetnek – féljenek ők!” Ha minden jól alakul, Siklósi és Koch a világranglistás helyezéseiknek köszönhetően csak a döntőben találkozhatnak.

A harmadik magyar egyéni induló a mindig nyugodt, mindig úriember Andrásfi Tibor egyéni eredményei szerényebbek, rá a csapatversenyen hárul nagy feladat.

A magyarok közül elsőként Koch Máté kezd 12:25-kor, Andrási Tibor 12:50-kor lép pástra, SIklósi Gergely 13:40-kor köt be. A magyarok szerepléséről napközben rendszeresen beszámolunk.

A tőr nagy ígérete

Maros Magda 1980-as ezüstje óta nem szerzett egyéni érmet magyar női tőröző olimpián. Ehhez képest ambiciózus Pásztor Flórának, a párizsi olimpia egyetlen magyar női tőrözőjének a célja, hiszen azt mondta, „döntős helyezéssel” lenne elégedett. Eddigi egyéni eredményeiben ez nincs benne, az előző olimpián, Tokióban a 32 között kapott ki a későbbi bronzérmes Ysaora Thibustól, a 2022-es Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is a 32 között búcsúzott, tavaly az Eb-n 17. lett. (Tavaly ezüstérmet nyert az Európa Játékokon, egyéni Vk-bronza is van, a világranglistán 30.)

A 25 éves sportolóról azt írja a szövetség honlapja, hogy „lassan egy évtizede a magyar női tőrvívás legnagyobb ígéretének számít”, amiben benne van az is, hogy nem igazán sikerült eddig az áttörés. Az utánpótlásban halmozta a sikereket, de 18 éves kora után megtört a pályája, a honlap szerint „valószínűleg fejben kellett rájönnie Flórának arra, hogy kétségtelen tehetsége és remek versenyzői adottságai mellett további fejlődésre van szüksége – technikában, taktikában és erőnlétben egyaránt”. 20 évesen súlyos térdsérülést szenvedett, ebből felépülve harcolta ki az előző olimpiára a csapattársaival a részvételt.

Pásztor magáról azt mondta, több van benne az eddigi eredményeinél, az ehhez szükséges tapasztalatot már összegyűjtötte. 10:55-kor kezd a 32 között.

Első helyen a döntőben

Szombaton kicsit döcögősen kezdett, de nagyon feljavult teljesítménnyel első helyen jutott a női légpisztolyosok 10 méteres döntőjébe Major Veronika. A keszthelyi versenyzőnek ez az első olimpiai döntője, Tokióban nem jött össze. A nyolcas döntőbe a selejtező eredményeit nem viszik magukkal. Major Veronika azt mondta, igyekszik teljesen kipihenni magát, beszélni fog a sportpszichológusával is, de nem akarja „túlgondolni” a finálét.

photo_camera Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A döntő délben kezdődik.

A légpuska női alapversenyben Mészáros Eszter 9:15-kor lő a döntőbe jutásért, a férfiaknál ugyanez a célja Pekler Zalánnak és Péni Istvánnak a légpuskások alapversenyében, ők 11:15-kor kezdenek.

Fucsovics Nadal ellen

A legnagyobb érdeklődés nemzetközi szinten Fucsovics Márton meccsét kíséri majd, aki a spanyol Rafael Nadallal kezd az első fordulóban. Nadalnak a Roland Garroson hamarosan minden bizonnyal szobra lesz a megszámlalhatatlan győzelme miatt, most azonban sérüléssel küzd. Az eső meglehetősen felborította a menetrendet, fél kettő előtt biztosan nem lépnek pályára, amennyiben Nadal nem lép vissza sérülés miatt. A spanyol párosban szombaton játszott és nyert is Alcaraz oldalán. Fucsovics karrierje során még nem játszott Nadal ellen. Aki továbbjut, Novak Djokoviccsal találkozik a második körben.

Marozsán Fábiánnak is lesz jelenése, a francia Ugo Humbert ellen, valamikor háromnegyed három után. A két magyarnak aztán párosban is játszania kell, egy holland kettős ellen. Aki továbbmegy, a Nadal–Alcaraz duóval játszik.

Vas Kata Blanka hegyre vált

A biciklis Jolly Jokerünk, Vas Kata Blanka országúti mezőnyben és a hegyikerékpárosok között is versenyez Párizsban. A mountain bike-kal kezd a 22 éves bringás, ebben a számban lett 4. Tokióban. Akkor inkább erre készült, most országúton versenyzett többet (tavaly a női Giro d'Italián és a svájci körversenyen is nyert szakaszt az U23-as vb-cím elhódítása mellett, idén két napig viselte az éllovast illető piros trikót a Vueltán). Az olimpia előtt meg is jegyezte, hogy kicsit szokatlan volt visszaülnie a hegyikerékpárra.

„Igazából csak élvezni szeretném a versenyt, mert ezúttal nem tudtam annyira felkészülni ebben a szakágban, mint Tokió előtt. Az országútit nagyon várom, előtte be is fogok költözni a faluba. Lesz sok új dolog!” – mondta Vas Kata Blanka, hozzátéve, nincs rajta nyomás, tudja, hogy szerencsére is szüksége van a jó eredményekhez.

14:10-kor kezdődik a verseny.

Ez még csak 100 hát, de figyeljünk Kósra

A Milák Kristóf körül bizonytalanság miatt úszásban Kós Hubert számít a legnagyobb magyar esélyesnek. Kós a 200 hát világbajnoka, ma a rövidebb távon, 100 háton úszik. Nem ez lesz az első versenye, tagja volt a döntős 4x100-as gyorsváltónak is, akárcsak Jászó Ádám, aki szintén ott lesz a 100 hátasok között. Lesz magyar induló férfi 400 vegyesen (Holló Balázs, Zombori Gábor) és női 200 gyorson is (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna).

Az úszófutamok 11-kor kezdődnek.

Akiktől sokat vár a szakvezetés

Bemutatkoznak a magyar judósok is. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke elég magabiztosan nyilatkozott a várható szereplésről, szerinte „mindenki, aki indul Magyarország színeiben, esélyes arra, hogy pontszerző legyen, a csapat fele pedig éremesélyes”. A nőknél vasárnap 55 kilóban Pupp Réka, a férfiaknál 66 kilóban Pongrácz Bence célozhatja meg azt a dobogót.

A 28 éves Pupp Réka Tokióban 5. volt, azt mondta, ennél jobb eredményt szeretne elérni. Kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki 5., háromszoros Grand Slam-győztes. Az idén Európa-bajnoki bronzérmet szerző, 25 éves Pongrátz Bence szabadkártyával indulhat egyéniben.

A judósok a 64 között kezdenek délelőtt 10-kor. A férfi éremcsaták 17:18-kor, a női éremcsaták 17:49-kor kezdőnek.

Történelmi bokszmeccs

A 66 kilóban versenyező Hámori Luca lesz az első magyar női bokszoló az olimpián.

A 23 éves kőszegi ökölvívó a legjobb 16 közé jutásért 17:20-kor az ír Grainne Walshsal csap össze. Az esélyek kiegyenlítettnek tűnnek, mindkét sportoló legjobb eredménye egy Európa Játékok-bronzérem, amelyet a magyar tavaly Lengyelországban, az ír öt éve Fehéroroszországban nyert.

Hámori Luca kedvezőnek nevezte a párosítást a sorsolás után. „Az ellenfelem alacsonyabb nálam, de nem lesz egyszerű mérkőzés. Egy nagyon ügyes lányról beszélünk, viszont bízom magamban, és hiszem, hogy sikerülni fog" – idézte a magyar szövetség Hámorit, aki a sorsolásáról annyit mondott, hogy „összességében nem rossz”.

Elkezdik a férfi pólósok is

A négy magyar labdás csapat közül utolsóként a férfi vízilabdázók is bemutatkoznak, remélhetőleg nagyobb sikerrel, mint a többiek az első körben. A Tokióban bronzérmes férfi vízilabda-válogatott a franciákkal játszik, ami korábban aligha jelentett volna gondot, de a februári dohai világbajnokság negyeddöntőjében óriási meglepetésre éppen ők verték ki a magyar válogatottat.

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Egy érdekes adat: Varga Dénes az ötödik olimpiáján vesz részt, ezzel csatlakozik Gyarmati Dezső, Benedek Tibor és Kásás Tamás rekordjához. Varga a jelenlegi keret egyetlen olimpiai bajnoka, még 2008-ban nyert. Meccskezés: 19:30.

Beugró tornász

A női tornászok selejtezőjében Czifra Bettina Lili négy szeren, Bácskay Csenge ugrásban, a sérülés miatt visszalépő Kovács Zsófia helyére az utolsó pillanatban, szombaton érkezett Székely Zója felemáskorláton lesz érdekelt az esti programban.

Folytatja Kaizinger

A lovastusa első száma, a díjlovaglás után – két versenyzőt megelőzve – a 62. helyről folytatja Kaizinger Balázs a tereplovaglással. Arra lehet számítani, hogy javít a pozícióján, mert a hátralévő kettő erősebb száma neki és a lovának is. Kaizingertől már a kijutás is nagy teljesítmény volt, 1996 után van magyar lovas az olimpián.

A tereplovaglás 10:30-kor kezdődik.