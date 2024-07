Az USA legszigorúbb abortusztörvénye lép életbe Iowában

Hétfőn reggel, helyi idős szerint 8 órakor életbe lép az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvénye: Iowában a magzat első szívdobbanásától - vagyis nagyjából a terhesség 6. hetétől - tilos abortuszt végrehajtani. Amikor egyébként a nők jelentős része még abban sem biztos, hogy egyáltalán terhes-e vagy sem.

A szigorú abortusztörvény életbe lépése nagy siker a helyi republikánusoknak (korábban Iowában a terhesség 22. hetéig volt lehetőség abortuszra), miközben a környező államokban már arra számítanak, hogy a szigorítás hatására megindul az államok közti abortuszturizmus is.

Így például a minnesotai egészségügyi intézmények és állami tisztviselők már most arra készülnek, hogy fogadják az Iowából érkezőket - írja az AP. Van olyan egészségügyi intézmény Minnesotában, ahol az elmúlt évben Dél-Dakotából, Nebraskából, Wisconsinból, Indianából, Texasból, Oklahomából, Tennessee-ből, Floridából és Arkansasból is fogadtak abortuszra érkező nőket.

Peggy Flanagan, Minnesota demokrata alkormányzója kijelentette: Minnesota továbbra is elkötelezett a más államokból hozzájuk utazó, abortuszra törekvő emberek kiszolgálása mellett.



„Ha félsz, gyere Minnesotába. Itt vagyunk neked” – üzente Flanagan.



2022 óta, vagyis amióta a Legfelsőbb Bíróság felülbírálta az 1973-as Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletet, ezáltal pedig megszüntette az abortuszhoz való alkotmányos jogot - minek hatására a republikánus államok sorra szigorítják az abortuszhoz való hozzáférés lehetőségeit.

photo_camera Aktivista tüntet a Roe kontra Wade ügy ítéletének felülbírálata ellen 2022 májusában.

Fotó: ADAM J. DEWEY/NurPhoto via AFP

A soron következő amerikai elnökválasztás egyik fő témájává is válhat egyébként az abortuszkérdés, Kamala Harris indulása legalábbis ezt látszik előrevetíteni. Harris már szenátorként is markánsan kiállt az abortuszhoz való jog mellett, alelnökként többször is kiemelte ennek jelentőségét, így a Biden-kormányzat vezető hangja lett ebben a kérdésben. Az általa javasolt szövetségi abortuszvédelem többek közt túlmutatna a Roe kontra Wade ítéleten, és kevesebb teret adna az állami korlátozásoknak.