Darnyi és Phleps sem volt képes arra, amit Marchand művelt 400 vegyesen

Az nem kifejezés, hogy tönkreverte a mezőnyt vasárnap a 400 méter vegyesúszás döntőjében a francia Léon Marchand.

350 méternél például így nézett ki a „verseny”: a hazaiak egyik legnagyobb sztárja, Marchand már a cél felé úszik a 4-es pályán, a többiek még a fal felé.

A vége pedig ez lett:

A francia 4:02.95-ös idővel ért célba. Aztán eltelt majdnem 6 másodperc, már bőven ünnepelt az őrjöngő szurkolókkal, mire eljutott a célig a második, a japán Macusita Tomojuki (4:08.62).

A 22 éves Marchand „csak” olimpiai rekordot úszott, megdöntve Michael Phelps csúcsát. Saját magát kellett volna legyőznie, mert a világrekordot is a francia tartja, tavaly a fukuokai világbajnokságon úszott 4:02.50-t. (Sós Csaba magyar szövetségi kapitány szerint lassú a párizsi medence, mert nem 3, hanem csak 2 méter mély.)

Ha a világrekord el is maradt, olimpián soha senki nem iskolázta még le ennyire a mezőnyt 400 vegyesen. Az 1988-ban világcsúccsal győztes Darnyi Tamás és a 2004-ben és 2008-ban szintén világrekorddal aranyérmes Michael Phelps sem. (1972-ben például mindössze 2 ezred döntött Gunnar Larsson és Tim McKee között.)

Marchand most még pihentebb, három további egyéni számban úszik majd: 200 vegyes, 200 pillangó és 200 mell. Magyar szempontból a 200 pillangó lesz kiemelten fontos. Ott fog kiderülni, hogy a tavalyig a számban egyeduralkodó Milák Kristóf speciális felkészülése mire lesz elég a kirobbanó formában lévő Marchand ellen. A francia menetrendje viszont gyilkos. A 200 pillangó és a 200 mell döntője ugyanaznap este van, és csak azért lesz másfél óra a kettő között, mert a francia szervezők beiktatták az 1500 női gyorsot. (Másnap délelőtt pedig már a 200 vegyesen úszik a francia).

A francia is beszélt arról, hogy (Milákhoz hasonlóan) a kiégés határán volt 2020-ban, elveszítette a motivációját. Mentális szakemberhez fordult, majd Amerikában folytatta az úszást.

A franciát az a Bob Bowman készítette fel, aki Michael Phelps edzője is volt. Velük készült tavaly január óta az arizonai egyetem csapatában Kós Hubert is. Neki a 200 hát a fő száma (ebben nem indult Marchand), de Kós ott lesz 200 pillangón is.