Világszerte csökkennek a McDonald's eladásai

Négy év óta először csökkentek a McDonald's globális eladásai a második negyedévben, ugyanis az infláció következtében egyes fogyasztók kihagyták az éttermi étkezéseket, vagy olcsóbb menüt választottak. A vállalat közölte, hogy a következő negyedévekben olyan megoldásokon fognak dolgozni, mint a kedvezmények és az új menüajánlatok.

A legalább egy éve nyitva tartó helyszínek forgalma 1 százalékkal csökkent az április-júniusi időszakban, ami az első visszaesés 2020 utolsó negyedéve óta, amikor a világjárvány miatt bezárták az üzleteket, és milliók maradtak otthon. Ugyanakkor Chris Kempczinski, a McDonald's elnök-vezérigazgatója megvédte a magasabb menüárakat, mondván, hogy a papír, az élelmiszer és a munkaerő költségei az elmúlt években egyes piacokon akár 40 százalékkal is emelkedtek.

A McDonald's alacsonyabb bolti forgalomról számolt be Franciaországban és a Közel-Keleten is, ahol az emberek bojkottálják az üzletláncot, mert úgy vélik, hogy az támogatja Izraelt a gázai háborúban. A vállalat a tendencia ellen új menük bevezetésével is próbálja felvenni a versenyt. Kempczinski szerint a vállalat az év végéig három nemzetközi piacon teszteli az értékorientált Big Arch dupla hamburgert, ami nagyobb lesz a Big Macnél is.

Kempczinski emellett elmondta, hogy a lánc továbbra is növekedési lehetőséget lát a csirkét tartalmazó termékeiben, míg a növényi hamburgereiben kevésbé. „A McCrispy Chicken szendvicset ma már több mint 55 piacunkon kínáljuk világszerte, és a McCrispy részesedésének további bővítésére irányuló terveink révén tovább fogjuk növelni a csirkehús piaci részesedését” – mondta Kempczinski.

A befektetők elégedettnek tűntek a McDonald's azon terveivel, hogy visszafordítsa a lejtmenetet. A vállalat részvényei 4 százalékkal emelkedtek a hétfő reggeli kereskedésben.