A Szajnában kezdik, az uszodában zárják a napot a magyar sportolók Párizsban

Milák Kristóf magabiztosan jutott a 200 méter pillangó ma esti döntőjébe. A Honvéd világcsúcstartója és kétszeres világbajnoka a világ idei legjobb idejével, 1:52.72 perccel csapott célba, így közel nyolc tizeddel volt gyorsabb, mint a hazaiak kedvence, Léon Marchand (1:53.50).

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Sós Csaba szövetségi kapitány nyilatkozott Milákról: „Ami biztos, hogy ahova eddig odaállt, azt megnyerte. Az ob-n azt gondoltuk, hogy persze, ez ob, volt az Eb-n, és itt is, az olimpián is, ahova feláll, azt megnyeri. Nem akarok belemenni ennek az elemzésébe ennek, de közel hatvan év alatt, mióta a szakmában vagyok, én ilyet még nem láttam. Reméljük, holnap is sikerrel vívja meg a döntőt.”

Sós azt is elmondta, hogy tudott arról, amiről tudnia kellett: „Érdektelen az elmúlt időszak. Egyébként nekem sem volt túl sok infóm korábban sem, alig. Annyi volt, hogy az Európa-bajnokságon négyszemközt beszélgettünk, és pontosan tudtam, hogy itt mit és mennyit vállal. Tehát az a része, ami kapitányként rám tartozik, arról ő tájékoztatott.”

(m4sport.hu)