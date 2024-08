Fájó vereség után az eddig hibátlan Dánia ellen játszanak a férfi kézilabdázók az olimpián

Ancsin Gábor átlövésével kezdődött a mérkőzés, aztán úgy futott vissza, hogy akadályozta a dánok középkezdését, ezért rögtön ki is állították két percre. Az olimpián most először játszó 39 éves Mikler Roland védéssel kezdett, Gidsel azonban a második próbálkozását nem hagyta ki. A dán sztárkapus, Niklas Landin is bekezdte a mérkőzést, 5 perc alatt 2 lövést fogott.

Egy indítás után a dán szélső rálépett a vonalra, ám ezt a bíró nem látta, Chema Rodriguez pedig annyira reklamált, hogy kiállították, az első 8 perc felét emberhátrányban töltöttük. Magyar technikai hibákból leindulások, Landin védések, Bánhidi gól és egy újabb magyar kiállítás fért bele még az első bő 10 percbe, 7-3.