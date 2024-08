Szenzációs versenyzéssel 4. lett Valter Attila a kerékpárosok országúti versenyében

A belga Remco Evenepoel nyerte meg a párizsi olimpián az országúti kerékpárosok férfi mezőnyversenyét,, de ami számunkra fontosabb: Valter Attila a negyedik helyen ért célba.

A Visma-Lease a Bike magyar bajnok bringása végig kiválóan helyezkedett a mezőnyben, végül hatalmasat hajrázva tekert be negyedikként a 273 kilométeres viadalon.



A 273 kilométer hosszú, 2800 méter szintkülönbséget tartalmazó táv rajtja és célja is a Trocaderónál kapott helyet. A világversenyeken és a World Tour-viadalokon megszokottakhoz képest lényegesen kisebb, 90 fős mezőny és a nemzetenként indítható maximum négy versenyző miatt nehezen volt előre kalkulálható a verseny hajrájának alakulása. Az éles rajt után szinte azonnal kialakult egy ötfős szökés, benne afrikai és távol-keleti bringásokkal, akiket előzetesen nem soroltak az érmek megszerzésére esélyesek közé. Mivel a nagyobb nemzetek így könnyedén kontrollálták a távolságot, 15 percre elengedték a hazaérésre esélytelen csoportot.

Az egyetlen magyar versenyző, Valter Attila három éve, Tokióban is szerepelt a mezőnyversenyben, akkor bár letekerte a távot, szervezési hiba miatt hivatalosan nem fejezte be a viadalt. A Visma-Lease a Bike magyar bajnok bringása - aki egy hete az időfutamban a 22. helyen végzett a francia fővárosban - ezúttal taktikusan szélárnyékban helyezkedett a mezőnyben, amelyből eközben egy újabb négyfős boly szakadt el, benne a korábbi Európa-bajnok olasz Elia Vivianival. A két szökevénycsoport a táv dereka után nem sokkal egyesült, ám a leszakadók miatt hamarosan így is már csak öten tempóztak szűk három perccel a mezőny előtt.

Az utolsó kilencven kilométeren belül kezdődtek meg a megindulások hátul, a párizsi városi körözéshez érve újabb szökevénycsoportok alakultak ki, mögöttük a megnőtt tempó miatt megfogyatkozott mezőny tekert. Óriási tömeg gyűlt össze, kilométereken át tömött sorokban szurkoltak a francia fővárosban a kerékpárosoknak, fantasztikus hangulatot varázsolva a verseny köré. A világbajnok holland Mathieu van der Poel 46 kilométerrel a cél előtt robbantotta szét először igazán a sort, ám ez még nem járt hosszú eltávolodással. Valter ott tekert a mezőnyben, amelyből nyolc kilométerrel később az időfutamban friss olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel viszont fel tudott ugrani a szökevénycsoportra.

A rövid, meredek és sok helyen kockaköves párizsi emelkedőkön Evenepoel nagy tempót diktált, kizárólag a francia közönség által hajtott Valentin Madouas tudott vele tartani, miközben hátul sorra indultak a támadások, Valter mégis kitartott ebben a bolyban. Evenepoel a záró 15 kilométerre egyedül maradt elöl és tekert bő egyperces előnnyel. Négy kilométerrel a cél előtt defekt miatt kerékpárt kellett cserélnie, ám ezzel csak mintegy 20 másodpercet veszített, ami nem akadályozta meg a duplázásban: Evenepoel - aki harmadik lett összetettben a két hete zárult Tour de France-on - a célvonalon már könnyedén gurult át, majd megállva ünnepelt.

Madouas egyedül tekerve is kitartott üldözői előtt és megszerezte az ezüstérmet. A mögötte lévő csoportban pedig a hajrában már ott volt Valter Attila, akit ebből a bolyból csak az Európa-bajnok francia Christophe Laporte tudott megelőzni: a 26 esztendős magyar kerékpáros szenzációs negyedik helyet ért el.

Vasárnap a női mezőnyversenyben Vas Blanka áll rajthoz, az SD Worx-Protime bringása második magyar női országúti kerékpárosként indul ötkarikás játékokon, Izsák Éva 1992-ben 51. lett. (MTI)