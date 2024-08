Az amerikai Noah Lyles a világ leggyorsabb embere

Célfotós befutóval, a jamaicai Thompsonnal azonos idővel nyerte meg az atlétika legklasszikusabb számát, a 100 méteres férfi síkfutást az amerikai Lyles.

Lyles kezdett a leglassabban, de aztán fokozatosan gyorsult. Az egész verseny elképesztően szoros volt, az egész mezőny egy bő tizeden belül ért a célba. Lyles és az izomember Thompson egyaránt 9,79-cel ért be, szabad szemmel nem lehetett látni, hogy melyikük nyert. Rövid várakozás után végül Lyles neve jelent meg a képernyőn, öt ezredmásodperc előnnyel ő dobta be magát jobban.

photo_camera Fotó: WANG ZHAO/AFP

A harmadik az amerikai Kerley, negyedik a dél-afrikai Simbine, ötödik a címvédőként idén újra jobb eredményeket elérő olasz Jacobs lett. Még az utolsó helyezett jamaicai Seville is 9,91-gyel ért be, és négyen voltak még, akik hiába értek be szintén tíz másodperc alatt az elődöntőben, ez nem volt elég ahhoz, hogy egyáltalán bekerülhessenek a döntőbe

photo_camera Noah Lyles Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Noah Lyles a 200 méteren is egyértelmű esélyes lesz, ha ott is összejön neki, ő lehet a Bolt utáni korszak következő új meghatározó sprintere.