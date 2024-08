Sok hibával kikaptunk Ausztráliától női vízilabdában

9-9-es döntetlen után büntetőkkel kikapott a magyar női vízilabda-válogatott Ausztráliától az utolsó csoportmeccsén. Ezzel a magyar csapat a harmadik helyen végzett, és a világ legjobb csapata vár rá a folytatásban.

Az már korábban eldőlt, hogy a magyar válogatott továbbjut a csoportból (ehhez az utolsó helyet kellett elkerülni az ötös csoportban, mission completed, Kína megy haza), de nem volt mindegy, hányadik helyen: az első két pozíció jóval könnyebb folytatást ígért volna.

A csoportot vezető ausztrálokkal kemény meccseket szoktunk játszani változatos sikerrel, most mindkét csapat nehezen indult be. Mi találtunk be először, mint aztán kiderült, ekkor volt az előny nálunk utoljára. Az ausztrál egyenlítés után 1-1-ről indult a második negyed, mentünk az eredmény után, ekkor még mindig sikerült egyenlíteni.

photo_camera A magyar válogatott Parkes Rebecca és az ausztrál Keesja Gofers Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Hiába kaptunk sok emberelőnyt, ezek többségét elhibáztuk, dadogtak a támadások, talán nem is voltak elég bátrak a lövőink. Az ausztrálok többször is elmentek két góllal, de ők is sokat rontottak, nekik köszönhettük, hogy meccsben tudtunk maradni. Az utolsó negyedben 9-7 volt oda, innen egy négyméteressel és Leimeter szép bombájával egyenlítettünk 50 másodperccel a vége előtt.



Az ausztrálok kihagyták az utolsó emberelőnyöket, így jöhettek a büntetők (a vízilabdatornán nincs döntetlen), ott viszont egy lövést elhibáztunk, míg az ellenfél összes lövője betalált.

Ezzel ugyan nem túl életerős játékkal is szereztünk egy pontot, de ez helyezés szempontjából nem ér semmit: az eredménnyel a magyar válogatott Ausztrália és Hollandia mögött, a két előttünk végzőtől vereséget szenvedve harmadik lett a gyengébbik csoportban. Mivel a másik ötösben az Egyesült Államok csak a második lett a spanyolok mögött, velük, a világ legjobbjával játszunk majd kedden a négy közé jutásért.