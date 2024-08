Október 19-én lesz a negyedik Pécs Pride

Október 19-én rendezik meg Magyarország máig egyetlen Budapesten kívül tartott Pride-ját, a pécsit, aminek az idei szlogenje az lesz, hogy: „Legyetek bátrak!” – írja a Szabad Pécs.

photo_camera A 2022-es Pécs Pride Fotó: Bankó Gábor/444

A Pécs Pride-ot – ami a 48-as térről a Széchenyi térre megy majd – idén is a Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztiválként részeként rendezi meg a Diversity Youth Network.

2021-ben ott voltunk az első Pécs Pride-on, ami ellen a Mi Hazánk nagyon tiltakozott, a második Pécs Pride-on készült fotóinkat pedig itt lehet megnézni.