A birkózó Losonczi Dávid nem tudott érmet szerezni, ötödik lett az olimpián

Losonczi Dávid a bronzéremért birkózhatott a kötöttfogású birkózók 87 kg-os súlycsoportjában csütörtök este.

A magyar birkózó az elődöntőig vezető úton nagy győzelmeket aratott, a nyolcaddöntőben a kétszeres világbajnok azeri Huszejnovot, a negyeddöntőben az Európa-bajnok szerb-oroszt, Komarovot verte. Az elődöntőben viszont a bolgár Novikovtól kapott ki, így csütörtök este a bronz volt a tét, a dán Turpal Bisultanov volt az ellenfele.

A mérkőzés elején Bisultanov kezdett agresszívabban, és egypontos vezetést is szerzett, ezzel az 1-0-val mentek a rövid szünetre. A folytatásban, két és fél perccel a vége előtt Losonczi kapta meg a lehetőséget a lenti birkózásra 1-1-es állásnál. Másfél perccel a vége előtt már Losonczinak kellett védekeznie lenti helyzetben. A dán meg tudta emelni, és kivitte a szőnyeg szélére, ezzel 2-1-re vezetett.

A hátrányba került Losonczi a végére láthatóan elfáradt, az utolsó húsz másodpercet még igyekezett megnyomni, de nem tudott pontot szerezni. Bisultanové lett a bronz, Losonczi pedig az ötödik helyen zárt, mivel két bronzmérkőzést is rendeznek.

A 24 éves Losonczi Dávid az ESMTK versenyzője, az olimpia előtt sokan az aranyra is esélyesnek tartották. Már tavaly is volt nagy eredménye. A 2023-as belgrádi világbajnokság döntőjében tusolta a török Ali Cengizt, de ezt a helyszínen a bírók nem adták meg. Két hónappal később korrigált a nemzetközi szövetség, Losonczit is győztesnek nyilvánították.



photo_camera Losonczi kékben Fotó: PUNIT PARANJPE/AFP

A tokiói olimpián nem volt magyar versenyzője a súlycsoportnak, 2016-ban Veréb István a 13. lett.