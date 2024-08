A legsikeresebb magyar sportág lett Párizsban a kajak-kenu, de megszakadt egy több évtizedes sorozat

A magyar kajak-kenu csapat a magyar szerepléseket nézve messze a legsikeresebb lett éremgyűjtésben az összes sportág közül. Az eddigi 18 magyar érem közül hetet szállítottak a kajakosok. Csipes Tamara egymaga három éremben volt benne (egyesben, párosban, négyesben is dobogós lett).

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A kajakok éremsorozat így néz ki:

Négy ezüst: női kajak egyesben Csipes Tamara, női párosban Csipes Tamara és Gazsó Alida, férfi kajak párosban Nádas Bence és Tótka Sándor, illetve Varga Ádám kajak egyesben.

Három bronz: Fojt Sára, Pupp Noémi (kajak páros), Csipes Tamara, Fojt Sára, Gazsó Alida, Pupp Noémi (kajak négyes) és Kopasz Bálint (kajak egyes).

Ami minden szempontból szép eredmény. Megszakadt ugyanakkor egy nagy sorozat. 1976-ban fordult elő utoljára - leszámítva a kihagyott 1984-es olimpiát -, hogy nem nyert olimpiai aranyat a magyar kajak-kenus csapat. Az különös olimpia volt ilyen szempontból, mert azon szerezték a legtöbb érmet egyébként a magyar kajak-kenusok (nyolcat). De ott sem jött össze az arany.

Tokióban aranyérmes lett a kajakos Tótka Sándor 200 méteren, de ezt a számot azóta kivették az olimpiai programból. Tótka ezért négyesben és párosban indult, utóbbiban ezüstöt nyert Nádas Bencével.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Három éve taroltak a magyar kajakosok 1000 méteren, Kopasz Bálint aranyat, Varga Ádám ezüstöt nyert Tokióban. Most is ott voltak a dobogón, de az aranyat a cseh Dostal nyerte, a nagy hajrát nyitó Varga lett a második, Kopasz a harmadik.

Címvédő volt a női kajak négyes is, de Tokióhoz képest teljesen kicserélődött a csapat, csak Csipes Tamara maradt a hajóban. Így lettek harmadikok. Csipest egyéniben Tokióban és Párizsban is csak a most már nyolcszoros olimpiai bajnok Lisa Carrington tudta megelőzni.

Tokióban hat érmet szereztek a magyar kajakosok (abból három aranyat), most hetet, de az arany nem jött össze.

A cseheknek két aranyuk lett, férfi egyes kenuban és kajakban. A németek lettek az első férfi kajak kettesben és négyesben. A nőknél kajakban Új-Zéland tarolt, Lisa Carrington nyert egyesben, egy és három társsal is kiegészülve. Kenu kettesben Kína vitte a két (férfi, női) aranyat.