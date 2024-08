Sulyok Tamás köztársasági elnök verset szavalt a Balatonnál, és erről három napja egyetlen újság sem számolt be

Hát én ezt tényleg nem hiszem el!

Sulyok Tamás köztársasági elnök augusztus 10-én, szombaton délelőtt kiposztolt egy videót, amin Nagy László Balatonparton című versét szavalja a Balatonnál:

A videóhoz az alábbi szöveget mellékelte (a biztonság kedvéért angol fordításban is):

„Nekem a Balaton…

Talán a '60-as években lehetett: Balatonszárszón voltam sátortáborban. Alföldi gyerekként ez valami csuda különleges dolog volt. Tátott szájjal bámultam a hatalmas vizet. Ekkor láttam először a magyar tengert. Szerelem volt első látásra.

Sokak szíve csücske a természet ezen csodája. A Balaton számos művészünket is megihlette: írók, költők, festők, zenészek alkottak maradandót szépségeiről. Egyik kedvencemet meg is osztom Önökkel. Most én is itt úszom, sétálok, kerékpározom, olvasok, rendezgetem gondolataim. No meg persze rúgjuk a bőrt az unokákkal, élvezzük a természet közelségét.

Dolce vita!”

A jelek szerint a botrányaikba belebukott Schmitt Pál és Novák Katalin, illetve a tüntetéseken emlékezetes módon szidalmazott Áder János után a Fidesz–KDNP-nek végre sikerült olyan köztársasági elnököt választania, aki – egyen akár borsófőzeléket, vagy vasaljon – teljesen radar alatt marad.

Az államfő videójáról ugyanis több mint három nap alatt egyetlen újság sem számolt be. Még a kormánypárti média sem. Senki.

Itt tart a magyar média. Ilyen körülmények között kár is lenne elbújni, ahogy az Szegeden történt: