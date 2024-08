Az RTL szerint nincs összefüggés a 4iG-s együttműködés és RTL.hu átalakítása között

Kedden jelentették be, hogy a független tévézés utolsó országos csatornája, az RTL stratégiai megállapodást kötött a NER szuperprojektjével, a 4iG-vel. A megállapodás több területre is kiterjed, az egyik, hogy a távközlési szolgáltatók közül kizárólag a 4iG televíziós platformjáról lesz elérhető az RTL+ streamingszolgáltatása.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A hír megjelenése után Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője a Szabad Európának azt mondta, a megállapodás bizonyosan összefügg az RTL.hu átalakításával. „Olyan nincs, hogy két ilyen horderejű lépés – tekintsük ezeket gazdasági döntésnek – egymástól teljesen független” – mondta. Az RTL pár hete felmondott az online szerkesztőségének és bejelentett, hogy a honlapot egy magazinná alakítja.

A tévétársaság a Media1-nek cáfolta Polyák állításait. „Az RTL.hu átalakítása egy üzleti döntés eredménye. Olyan gazdasági mutatók kényszerítették ki a hírportál átalakítását, amelyek azt jelezték, hogy hosszútávon sem működtethető fenntartható módon az oldal” – írta az RTL. „Piaci működésű szereplőként pedig olykor kellemetlen döntéseket is meg kell hoznunk. A döntést megelőzően az elmúlt egy évben minden érintett területi vezető bevonásával zajlottak egyeztetések az oldal jövőjével kapcsolatban. Az RTL.hu átalakítása és stratégiai megállapodásunk a 4iG Csoporttal nem áll semmilyen összefüggésben” – írták, hozzátéve, hogy döntéseket üzleti és szakmai alapon hozzák, a hírszolgáltatás pedig „ahogy 27 éve folyamatosan, most is független, és a jövőben az is marad.”