Fásy Ádám megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Fásy Ádám, erről adott hírt a Kulturális és Innovációs minisztérium sajtóosztálya.

Fásynak a Pesti Vigadóban adta át „augusztus 20-a alkalmából” a díjat Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, Zsigó Róbert a minisztérium miniszterhelyettese és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár.

Fásy Ádám az elmúlt évtizedekben leginkább a Zeneexpressz/Fásy mulató című mulatós zenékkel teli műsoráról, illetve arról volt ismert, hogy a 90-es évek elején ő lett a Miss Universe Hungary, a Miss Europe Hungary és a Miss Intercontinental Hungary licencek tulajdonosa, na meg arról, hogy lányával, Fásy Zsüliettel együtt is énekelt.

Mégsem ezeket emelték most ki életművévől, Fásy Ádám neve mellett inkább csak annyit írtak: „kulturális szervező, műsorvezető, a Munkácsy Alapítvány elnöke”.

Hankó Balázs a díjak átadásakor azt mondta, „ma sem kisebb a kihívás, mint volt a zivataros századok során, a válasz pedig ugyanaz: állhatatos értékőrzés és bátor értékteremtés, ami egyszerre jelenti keresztény kultúránkat, a fiataloknak hivatást közvetítő tudást, a kreativitásunk által megszülető innovációt és jövőt adó családjainkat”. Ezután az MTI beszámolója szerint azt mondta, „ezt kellett a magyar történelem során számos esetben és napjainkban is megvédeni az önkénytől, most pedig az önkény olyan új formájától, amikor a semmibe vezető abnormalitást akarják mércévé tenni, amikor a keresztény hitből, kultúrából űznek egyesek tréfát”.

Frissítés - 12:35: Fásy Ádámon túl kitüntették Mészáros Lőrinc bankjának vezetőjét is, Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója a Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozatát kapta meg, de „kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült” még Kardosné Gyurkó Katalin is, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, aki minden alkalommal megdicséri a kormány munkáját, kiállt Novák Katalin mellett, és Fidesz-színekben indult Érden polgármesterjelöltként. Sőt „magas állami kitüntetésben részesült Dr. Szomolai Csaba, az Állami Számvevőszék alelnöke” is. Megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést, amit Tállai András miniszterhelyettes adott át neki.