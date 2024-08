Mégiscsak viacolor sétány lesz a fóti tó körül

Júliusban riportban számoltunk be arról, hogy felháborodtak a fótiak, mert körbe akarják rakni viacolorral a Somlyó-hegy lábánál lévő tavat. A tó felét már évekkel ezelőtt letérkövezték, most a másik felére is ez a sors várna. A felháborodott lakosok a fák kivágása mellett azt kifogásolták, hogy a 3-4 méter térkövezett sétány teljesen elvágná a természetet a tótól és veszélyeztetné annak élővilágát.



photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Cikkünk hatására a jelenlegi polgármester, Vass György egy levélben azt írta:

„A Somlyó-tó körüli sétány folytatásánál felmerülő kérdést - mely szerint ne viacolor, hanem valamely természetbe sokkal jobban illeszkedő burkolatot alkalmazzanak a kivitelezéskor - megvizsgáljuk. Részleteiben kivizsgáljuk, mind a közbeszerzési, mind a kivitelezési szempontból, hogy erre milyen lehetőségek vannak jelen helyzetben a jelenleg beépíteni kívánt térburkolat helyett természetbarát burkolat alkalmazására.”



Most viszont úgy tűnik, mégis maradnak az eredeti terveknél. Erről a Fóti Közszolgáltató írt egy Facebook-bejegyzésben.

„Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a tó körüli sétány környezetvédelmi szempontok szerinti felülvizsgálatát elvégeztük. Az AS-TTE burkolat egy újrahasznosított műanyagból készült térburkolat, amely elősegíti a víz körforgását, ezáltal a mikroklíma javítását- nagy teherbírású . Azért vetettük el, mert műanyag felhasználásával készül, inkább parkolókban javasolt, rendkívül drága, megsokszorozza a költségeket.Egy másik lehetőséget is megvizsgáltunk, amely növényi ragasztóanyaggal tapasztja össze a murvát, zuzalékot, de ennek a kivitelezési technológiája a Somlyó tó helyi adottságai miatt nehezen kivitelezhető, és ára számottevően megnövelné a kivitelezési költségeket.

Ezért a kivitelezési munkálatok a terv szerint folytatódnak tovább.”



A Papagájvilág Alapítvány természetvédő szervezet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságához fordult a beruházás kapcsán, amelynek válaszlevelét az érintettek eljuttatták szerkesztőségünkbe. Ebben azt írják, hogy bár az Igazgatóságnak az ügyben nincs vélelmezési jogköre, általánosságban az a szakmai véleményük, hogy a féltermészetes, leromlott élőhelyek további beépítésekkel, mesterséges felszínek kialakításával való terhelése az ökológiai kapcsolatokat még tovább rombolja.”