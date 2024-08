TEFI podcast: A mítoszhoz szókincs kell, és hadseregbe állítjuk a szavainkat

A TEFI-projektünk keretein belül olyan témákkal foglalkozunk, amik valamilyen módon hatnak arra, hogy milyen az a biztonság, amiben itt, Közép-Európa szívében élünk. Egy állandó kampányban élő országban különösen fontos az, hogy mit kommunikálnak a politikusok a biztonságról, hogyan igyekeznek befolyásolni azt, hogy bármilyen szempontból biztonságban érezzük-e magunkat. Külön érdekes akkor, ha még a médiapiacot is letarolták. A biztonság a magyar politikai kommunikáció csúcsfogalma, érdemes tehát beszélni arról, hogy a szavak hogyan építik, vagy éppen rombolják.

Többek közt a biztonságunkkal kapcsolatos politikai mítoszokról, sármról, karizmáról, és a nemzetközi illiberális hálózatról beszélgettünk Sonnevend Júliával, a new yorki The New School for Social Research docensével.

A tartalomból:

00:25: Hogyan formálják a politikusok a biztonságunkat?

1:45: Folyamatosan éreztetni kell azt, hogy van egy olyan valami, mint a biztonság? Mindig kell ehhez egy ellenség?

3:40: Mindig kell egy ellenség ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat?

8:00: Mi kell ahhoz, hogy kiábránduljunk minden alapjából, abból, hogy egy adott politikus megvéd minket? A törzsi identitás szerepéről.

10:24: A biztonságérzetünk a törésvonalak felett áll, de ha ez veszélybe kerül, elveszítjük a racionalitást.

11:12: Mítoszok a biztonságról az ukrajnai háború árnyékában. Ki véd meg minket? Biztonságban vagyunk? A lassú áthangolás következményei.

15:35: A Zelenszkij ikon itthon nem működik.

17:10: Egy szuverén állam lerohanása nem vált ki szolidaritási reflexeket. Nincs a magyar köztudatban olyan típusú rémület, mint ami például a baltiakban, pedig lehet, hogy nem ártana.

18:09: De miért nincs jelen ez a félelem? Egyszerre harcolunk mindenkivel és békemissziózunk.

20:08: Mi a szerepe Orbán karizmájának a közgondolkodás formájában?

23:00: Sárm otthon és külföldön

24:05: Karizma vs. hagyományos média és közösségi média. Hiába építi magát valaki a közösségi médiában úgy, ahogy akarja, a befogadást nem tudja befolyásolni.

25:54: Idősek, fiatalok, Facebook, Tiktok. Covid intézkedések a Facebookon.

29:00: A (közösségi) médiától távol maradók száma aggasztóan növekszik, de őket is el fogják érni a hírek.

29:55: Megafon és társai. A politikus már nem tudja egyedül elvinni a hátán a politikai kommunikációt, kell neki az ilyen fajta hadsereg.

31:42: Folyamatosan mérik, ki jut közelebb a szívünkhöz, influenszer vagy politikus.

33:15: A politikai influencereknek saját karizmája van, vagy a politikusok copycatjei?

35:18: Van buborék? Meg lehet szólni a buborékon kívülieket úgy, hogy az ne legyen cringe? Cél ez egyáltalán?

37:35: Negatív hír is hír?

38:40: Mi kell a jó mítoszépítéshez? Pénz, fegyver, paripa? Biden vs. Harris.

40:05: Üzenetből mítosz? Remény, trauma, érzelmek. Ezért jó mítosz a Make America Great Again.

41:30: Pozitív és negatív mítoszok

42:55: Hasonlít Orbán kommunikációja a „barátaihoz”, például Trumpéhoz, vagy Netanyahuéhoz?

45:45: Kommunikációs távolságtartás más vezetőktől. Lehet nem szeretni Bident (és majd Harrist), attól még képesnek kell lenni arra, hogy leüljenek egy demokrata elnökkel is.

46:57: Minek kell történnie ahhoz, hogy a biztonság a mindennapi kommunikáció része legyen? Ehhez háború „kell”, vagy akár az amerikai elnökválasztást is lehet úgy kommunikálni, hogy veszélyt jelent ránk?

49:25: Miért került bele ennyire a honvédség a politikai kommunikációba? Amerikai hatás a katonaság mítoszának megteremtésében. Sorkatonaság okozta traumák eltörlése.

Technikai problémák miatt a vendégünk hangja távolabbról hallatszik, az ebből fakadó élménycsökkenés miatt elnézést kérünk.



Borítókép: Kiss Bence/444