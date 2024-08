Kormányinfó: Magyarország minden migránst kész ingyen Brüsszelbe szállítani

A Magyar Nemzet kérdezi Gulyástól, hogy mit gondol arról, hogy a Tranzit fesztiválon nem lesznek most baloldali politikusok a meghívás ellenére sem. Gulyás azt mondta, régen még voltak viták, de mostanában a baloldal újra és újra megfutamodik a viták elől. Például ő Dobrev Klárával is bármikor vitatkozna, többször kapott is rá felkérést, de Dobrev mindig megfutamodott eddig a viták elől.

Gulyás aztán arról is beszélt, hogy Ukrajna nem akadályozhatja a kőolajtranzitot, nem robbanthatja fel az Északi Áramlatot, az ilyen ügyekben kritikusnak kell lenni Ukrajnával.

A digitális állampolgárság program pedig jól áll, szemben az eddigi bonyolult, életidegen állami rendszerekkel, itt a saját ügyeket mindenki intézheti majd interneten, akár telefonon is. Mindenki töltse le az alkalmazást, szeptemberben indul a dolog, jövő nyárra pedig kiteljesedik,