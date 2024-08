A Kormányinfón korábban elhangzott, hogy egy lapinterjúban a MOK azt állította, hogy felvetették egy orvosnyilvántartó rendszer létrehozását, de a kormány nem támogatta. Gulyás arra a kérdésre csak annyit tudott mondani, hogy nem tud ilyen kormánydöntésről, és ő például támogatna egy ilyet.

Vitályos most visszatért a témára, és azt mondta, hogy jelenleg is működik egy egységes orvosnyilvántartó rendszer, de a BM szerint szükség van egy frissülő, új adatbázisra is, ehhez minden egészségügyi intézmény és dolgozó szolgáltatna adatot. Tehát végeredményben támogatják a MOK felvetését, mondták Gulyással együtt, cáfolva a MOK állításait.