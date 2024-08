180 milliárdért épült, féléve lezárták, de most is alig látni munkásokat az M30-as autópályán

2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát. Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik szakaszát már két és fél évvel az átadása után le kellett zárni, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelőutakon lehet eljutni ezen a szakaszon.

Az RTL Híradó anyaga szerint változás még vagy fél évig ezután sem igen várható. A riportjuk szerint a munkák alig haladnak: a Borsod24.hu múlt heti felvételei alapján senki nem dolgozott ott, és az RTL stábja most pénteken sem látott munkásokat a területen.

A közlekedési minisztérium azt írta az RTL Híradónak, hogy az út felújításáért a kivitelező Strabag felel, ők viszont nem válaszoltak a csatorna megkeresésére. Az Útinform oldalán korábban most augusztusi átadásról írtak, de ezt időközben modosították: most ott azt az információt találni, hogy a szakasz felújítása csak január végére lehet még. Az RTL Híradó úgy tudja, az is lehetséges, hogy teljesen újra kell építeni az elmozdult autópályaszerkezetet, olyan mértékű a sérülés.