Az oroszok képtelenek megállítani az ukránokat Kurszknál, az ukránok helyzete egyre válságosabb a donbaszi fronton

„Moszkvában nem pánikolnak a kurszki harcok miatt, Putyin továbbra úgy gondolja, az ukránok műveletei miatt nem kell változtatnia a tervein.” Erről Tatyjana Sztanovaja, az Oroszországban idegen ügynökként számon tartott Carnegie Központ elemzője beszélt a Wall Street Journalnek. Sztanovaja szerint az orosz elnök stratégiai céljainak középpontjában továbbra is Doneck megye teljes területének elfoglalása áll, ahol egyre nagyobb tempóban nyomulnak előre a csapatai. Azt, hogy Kurszk alatt mi történik, a Kremlben most másodlagosnak tekintik, így azt sem bánják, ha hónapokig is eltart, mire sikerülhet kiszorítaniuk Oroszország nemzetközileg elismert határain belülről az ukrán erőket.

Ezzel teljes mértékben egybevágnak a Bloomberg értesülései, melyek szerint az orosz hadvezetés úgy határozott, nem irányítanak át jelentősebb kontingenst a Donbaszból Kurszkba annak érdekében, hogy megállítsák-visszaszorítsák az ukránokat. A hírügynökség szerint az augusztus elején kezdődött támadás teljesen váratlanul érte a Kremlt, és bár a védelmi minisztérium továbbra minden erejével azon van, hogy hatékony válaszokat adjon, az fel sem merül, hogy csökkentsék a nyomást a keleti fronton, Pokrovszk, Szelidovo és Toreck térségében. Itt az elmúlt napokban újabb sikereket értek el az oroszok, Pokrovszknál gyorsított ütemben evakuálják az ukránok a lakosságot.

photo_camera Vlagyimir Iljics Lenin szobra az ukránok által elfoglalt oroszországi Szudzsában, 2024. augusztus 16-án Fotó: YAN DOBRONOSOV/AFP

Jan Matvejev katonai elemző szerint ahhoz, hogy az oroszok kiszorítsák Kurszk megyéből az ott egyre stabilabb pozíciókat elfoglaló ukránokat – akik létszáma továbbra is bizonytalan, de valahol 10 és 20 ezer között lehet –, 40-50 ezer katonára lesz szükségük. A Bloomberg névtelen forrása szerint Putyin azt tervezi, hogy ezen a fronton sorkatonákat is be fog vetni. Ez szemben áll a még 2022-ben megfogalmazott ígéretével, miszerint nem küld sorkatonákat a háborúba, abból a szempontból viszont megmagyarázható, hogy ezek a harcok nem Ukrajnában, hanem Oroszország területén folynak.

Ezzel együtt nem egészen igaz, hogy az oroszok egyáltalán ne nyúltak volna hozzá a Donbaszban harcoló alakulataikhoz. Miként az az ellenzéki Meduza aktuális heti összefoglalójából is kiderül, a hónapok óta ostromolt Csasziv Jar alól átirányítottak egyes egységeket a kurszki térségbe, más kérdés, hogy egyelőre ez sem elegendő ahhoz, hogy úrrá tudjanak lenni a helyzeten. Az ukrán fegyveres erők így is képesek itt manőverező műveletekre, kettős céllal: egyrészt minél inkább ki szeretnék szélesíteni a frontvonalat, másrészt mélyebben be akarnak törni Oroszország területére.

A leghevesebb harcok a Szudzsa–Kurszk főútnál, Martinovka falu környékén, valamint a Szudzsa–Lgov főútnál, Korenyevónál zajlanak, utóbbi járási központ. Az oroszok itt próbálják megakadályozni az ukránokat abban, hogy tovább nyomuljanak Rilszk városa felé. Az ukránok dél és észak felől is megkerülnék Korenyevót, és több települést is elfoglaltak. Egyértelműen azonosítható-behatárolható frontvonal ebben a térségben nincs.