„Az LMP mint ellenzéki párt megsemmisült” – a szombati kongresszus után kilépett a volt társelnök

„15 év után, a mai napon kilépek az LMP-ből. Ez a párt már nem zöld párt, és ellenzéki pártként is megsemmisült. Ezt a pártot Ungár Péter teljesen leuralta”

– jelentette be a Facebookon Schmuck Erzsébet, a párt korábbi társelnöke és volt frakcióvezető-helyettese. A politikus szerint sem a pártvezetés, sem a tagság nem vont le semmilyen következtetést abból, hogy az EP-választáson mindössze 0,87 százalékot kaptak.

photo_camera Schmuck Erzsébet felszólalása 2019-ben a parlamentben, jobbra mellette Ungár Péter Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Az LMP a 2014-es EP-választáson még 5,04 százalékot szerzett, így – Meszerics Tamás személyében – képviselőt is tudott az EP-be küldeni. Öt évvel ezelőtt már csak 2,18 százalékuk volt, de még az is több mint 75 ezer szavazatot jelentett, most viszont már 40 ezer szavazatot sem sikerült szerezniük, a fővárosi szavazóik száma pedig lefeleződött (a párt mindig Budapesten és Pest megyében volt a legerősebb).

Schmuck Erzsébet a szombati kongresszus után jelentette be a kilépését. A posztjában szóvá tette, hogy az LMP kilép az Európai Zöld Pártok szövetségéből, „ezt a kezdeményezést minden tiltakozásom ellenére az országos elnökség megszavazta”. Szerinte ez a döntés szégyent hozott a pártra, annak nevére, ráadásul felveti a kérdést, hogy ezek után hová, milyen európai pártcsaládhoz fog tartozni az LMP.

A posztját a Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltségével kapcsolatos gondolatokkal zárja. Ezek szerint „Ungár kezdeményezésére a párt dupla vagy semmit játszott. Veszített. Az utolsó két nap, amikor Bayer Zsolt és vezető fideszes politikusok kampányoltak Vitézy mellett, számomra rémálom volt. Az LMP, mint ellenzéki párt ezzel megsemmisült.”

Schmuck Erzsébet 2009-ben az LMP alapító tagja volt, korábban 1997–1998, majd 1999–2000 és 2006–2007 között az Országos Környezetvédelmi Tanács elnökhelyetteseként dolgozott, 2002-2003-ban helyettes államtitkár volt a környezetvédelmi tárcánál, még 1989-ben egyik alapítója volt a Magyar Természetvédők Szövetségének. A párt országos listájáról került a parlamentben 2014-ben, egy évvel később frakcióvezető-helyettesnek, 2016-ban frakcióvezetőnek választották, erről 2017-ben mondott le, ekkortól ismét frakcióvezető-helyettesként dolgozott. A parlamentnek 2022-ig volt tagja, az LMP-nek 2019-től társelnöke.

Az LMP szombati közgyűlése egyébként Ungár Péter mellett Szabó-Kellner Katalint választotta társelnöknek – ő pesterzsébeti önkormányzati képviselő –, míg az elnökségi tagja Baloghné dr. Bartus Viktória, Hohn Krisztina, Kanász-Nagy Máté és Tóth Áron lett. A párt titkárának Vida Attilát választották. Az elnökség mandátuma két évre, szól, vagyis a 2026-os választásoknak ezzel a vezetőséggel megy neki a párt.