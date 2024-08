Nagy Mártonék rájöttek, hogy az embereknek fontos a lakhatás, ezért adómentessé tennék, ha valaki a hosszú távú megtakarításából vesz lakást

Elkezdődött az őszi munka a Gazdasági Kabinetben, amiről egy közleményben be is számolt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Először is megállapították, hogy a magyar gazdaság dinamikus növekedéséhez békeköltségvetésre van szükség.

A korábbi kormányzati nyilatkozatokból pedig tudható, hogy ennek feltétele az, hogy Donald Trump nyerje novemberben az amerikai választást. Ennek ellenére azonban minden jel arra mutat, hogy a kormány, azon belül is most a Nagy Márton vezette Gazdasági Kabinet erre a forgatókönyvre készül. A közlemény szerint a békeköltségvetés részeként kiemelten támogatnák a magyar családokat, a vidéki fiatalokat és hazai kis- és középvállalkozásokat.

photo_camera Munkába állt a Nagy Márton vezette Gazdasági Kabinet Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Megvizsgálták az ülésen a gazdaság újraindításának a feltételeit is, mely érdekében már készül az újraindítási akcióterv is. Ennek a lakosságot érintő részeként

a 17-22 év közötti fiatalokat szakmunkáshitellel segítenék, melynek ötletét a Tranzit fesztiválon elevenítette fel Rogán Antal Parragh László júniusi felvetése után,

növelnék a családi adókedvezményt, amiről Orbán Viktor beszélt Tusnádfürdőn.

Újdonság ugyanakkor az otthonteremtést támogató intézkedés a közleményben.

Utóbbi ötlet azok után egyáltalán nem nagy meglepetés Nagy Márton egy minapi interjújában ismeretében. Ebben ugyanis szinte értetlenkedve közölte, hogy nem fogyaszt kellő mértékben a lakosság, azt a plusz pénzt, amihez idén a reálbér-növekedés és az állampapírok után kapott kamatok miatt jutott nem költi el azonnal. Ez a gazdaságnak és a költségvetésnek sem jó. Lakhatásra viszont gyűjtenek és költenek, ami plusz pénzhez hozzájutnak, azt erre költik és nem élelmiszerre.

„A lakosságnak a lakhatási kérdések, a lakhatás biztonsága fontosabbak, mint akár a magasabb élelmiszer-fogyasztás. A lakhatás fontosabb, mint a fogyasztás helyreállítása" – vonta le a következtetést Nagy Márton.

Ezért az általa vezetett kabinet most megvizsgálta, hogy a hosszú távú lekötött megtakarításokat miképpen lehetséges opcionálisan, a lakosság döntésének függvényében, adómentesen felhasználni otthonteremtés céljából.

A lépés két dolog miatt tűnik furcsának első olvasatra, bár a részletek még egyelőre nem ismertek. Egyrészt Nagy Márton azt nehezményezi, hogy fogyasztás helyett megtakarít a lakosság, ezzel a döntéssel pedig nem a fogyasztást támogatnák, hanem továbbra is a megtakarításokat, hiszen a lakásvásárlás is egyfajta hosszútávú befektetési forma. Másrészt nagy kérdés, hogy hogyan érintené egy ilyen lépés az államadósság finanszírozását, ha kormány kedvező feltételek mentén azt ösztönzi, hogy az állampapír-portfoliót ingatlanba tegye át a lakosság.

