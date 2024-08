Zelenszkij egy olyan békecsúcsra utalt, ahol szívesen látná Oroszország képviselőit is

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden azt mondta, az újonnan kapott F16-os vadászgépek is részt vettek az elmúlt napokban az orosz rakéták és drónok elhárításában méghozzá sikeresen, több eszközt is lelőttek a levegőben. Ezért további gépeket és még több kiképzést kért most a szövetségeseitől. Zelenszkij arról is beszélt, hogy az Oroszországgal folytatott háború végül párbeszéddel fog zárulni, de Kijevnek erős pozícióban kell lennie. Hamarosan pedig egy béketervet fog bemutatni Joe Biden amerikai elnöknek és mindkét potenciális utódjának. „A terv fő pontja az, hogy Oroszországot a háború befejezésére kényszerítse. És nagyon szeretném, hogy ez igazságos legyen Ukrajna számára” – mondta újságíróknak Kijevben.

photo_camera Zelenszkij az egyik F16-os előtt. Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

További részleteket erről nem mondott, csak azt, hogy reméli, hogy még szeptemberben az Egyesült Államokba utazhat, hogy ott részt vegyen az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Ez lehetne az alkalom, hogy találkozzon Bidennel, Kamala Harrisszel és Donald Trumppal is. Mostani megjegyzései arra utaltak, hogy a tárgyalások lehetséges fő fóruma egy nemzetközi békecsúcsot lehetne, amelyen azt szeretné, ha Oroszország képviselői is jelen lennének. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztus 19-én azt mondta, hogy a tárgyalások szóba sem jöhetnek, miután Ukrajna augusztus 6-án behatolt Oroszország Kurszk régiójába.

(The Guardian, Reuters)