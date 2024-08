Szerbia francia vadászgépeket vesz, hogy ne csak orosz legyen a légiereje

Szerbia 12, szuperszonikus francia vadászgépet vesz Franciaországtól. A Rafale-ok eladásáról Macron belgrádi látogatásán írták alá a megállapodást Vučić-tyal. A gépek 2,7 milliárd euróba kerülnek a szerb elnök közlése szerint.

A francia elnök több baráti gesztust tett a közelmúltban Szerbia felé, és most is arra utalt, hogy Koszovóra is kész nyomást gyakorolni, hogy nagyobb autonómiát adjon a szerb kisebbségnek. A szerb-koszovói viszony valamilyen szintű normalizálása alapfeltétele lenne a balkáni EU-bővítésnek, aminek Macron az utóbbi években aktív támogatója. Most is azt hangsúlyozta Belgrádban, hogy Párizs támogatja Belgrád európai uniós integrációját.

photo_camera Szerb-francia elnöki kézfogó Belgrádban Fotó: ELVIS BARUKCIC/AFP

Aleksandar Vučić szerb elnök kiemelten fontosnak nevezte a vadászbombázók beszerzését, mert az jelentősen növeli Szerbia haderejét és biztonságát.

„A legtöbb repülőgépünk, ha nem is az összes, de az összes elfogó repülőgépünk és harci repülőgépünk Oroszországból érkezett, és fejlődnünk kell, változtatnunk kell a szokásainkon és sok minden máson, hogy fel tudjuk készíteni a hadseregünket”

–jelentette ki Vučić a francia hírügynökségnek adott interjújában.

A szerb hadsereg korszerűsítése az utóbbi években jelentős mértékben Oroszországtól függött, Belgrád harckocsikat, páncélozott járműveket, helikoptereket, harci repülőgépeket és a Pancir orosz légvédelmi rendszert kapott Moszkvától, Kínától pedig rövid hatótávolságú rakétákat rendelt. A francia Rafale-okról kötött megállapodás azt mutatja, hogy Szerbia továbbra is több irányba igyekszik katonailag-politikailag kapcsolódni.

