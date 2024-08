200 liter kézfertőtlenítőt és 4000 tekercs WC-papírt adott át Magyar Péter a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnek

Támogatói adományokból vitt 200 liternyi fertőtlenítőt és körülbelül 4000 tekercs WC-papírt Magyar Péter a Tisza Párt nevében a Heim Pál Gyerekkórházba.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az elmúlt időszakban több kórházba is ellátogató Magyar a Heim Pálról elmondta: itt még nem is találkoztak annyira áldatlan állapotokkal, de például a kézfertőtlenítők és WC-tekercsek hiánya feltűnt nekik, illetve dolgozói beszámolókból is értesültek a nehézségekről. Ezért kezdtek közösségi gyűjtésbe, aminek eredményeképp a platós kocsira felrakott termékekkel gurultak be a gyerekkórház udvarára.

„Ez nem fogja megoldani a problémát, inkább egy figyelemfelhívó akció” - mondta Magyar, majd egy kézfogás kíséretében át is adta a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatójának, Fekete Ferencnek (akinek a nevét nem mondta ki a sajtótájékoztatón) az adományt. Az orvosigazgató megköszönte, majd míg Magyar beszélt tovább, lassacskán kioldalgott a képből.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

