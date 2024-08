A Felcsút 11-esekkel veszített a Fiorentina ellen, a Fradi 11-esekkel jutott be az Európa-ligában

Csütörtök este egyidőben játszott két magyar csapat az európai kupák főtáblájára jutásért, mindkét meccs hosszabbításig ment, majd 11-esek döntöttek.

A Felcsút a Konferencia-liga előző két idényének döntősét, a Fiorentinát fogadta az olaszországi 3-3 után. A Felcsútnak megvoltak a helyzetei, de az olaszok szereztek vezetést az 59. percben. A rendes játékidő hosszabbításában Ranieri szabálytalankodott a Fiorentina 16-osán belül, az olaszt kiállították, a Felcsút 11-est kapott, amit Nagy Zsolt belőtt.

Hosszabbítás jött, amiben kettős emberelőnybe került a Felcsút, miután Comuzzót is kiállították a 96. percben. Az olaszok így is tartották az 1-1-es eredményt, jöttek a 11-esek. Ezekben csak Szolnoki hibázott, az olaszok nem, így a Fiorentina jutott tovább.

Ezzel eldőlt, hogy ismét csak egy magyar csapat lesz az európai kupák főtábláján, ismét a Fradi. Az, hogy ez a második (Európa-liga) vagy a harmadik számú (Konferencia-liga) kupa lesz, az szintén 11-esekkel dőlt el.

A Fradi az első, 0-0-s budapesti meccsen is csak szenvedett a bosnyák Banja Luka ellen, a második meccsen szintén nagyon gyengén játszott, a kaput sem találták el a rendes játékidőben. A hosszabbításban a Banja Luka szerezte meg a vezetést, Varga Barnabás 11-essel szépített. Itt is 11-es párbaj döntött, a Banja Lukából 3 játékos is pontatlan volt, a Fradiból csak egy.

Értékelni nehéz lenne a Fradi teljesítményét, a semmit minek ragozni, de az Európa-liga megint összejött az FTC-nek, 2019 óta ez a főtáblás sorminta: Európa-liga, Bajnokok Ligája, Európa-liga, Európa-liga, Konferencia-liga, Európa-liga.

Konferencia-liga, selejtező, 4. forduló, visszavágó:

Puskás Akadémia FC - Fiorentina (olasz) 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) - 11-esekkel: 4-5

Pancho Aréna, 3528 néző v.: Nobre (portugál)

gólszerzők: Nagy Zs. (90+7. - 11-esből), illetve Kean (59.)

sárga lap: Plsek (52.), Colley (78.), Komáromi (81.), Favorov (90+2.), Maceiras (90+3.), illetve Pongracic (8.), Kean (44.), Comuzzo (76., 96.), Ranieri (78., 90+4.)

piros lap: Ranieri (90+4.), Comuzzo (96.)

Továbbjutott: a Fiorentina 4-4-es összesítéssel, tizenegyesekkel.



Puskás Akadémia: Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Nagy Zs. - Plsek (Szolnoki, 79), Favorov, Nissila - Soisalo (Vékony, 88.), Puljic (Komáromi, 67.), Levi (Colley, 67.)



Fiorentina: De Gea - Quarta (Parisi, 70.), Pongracic (Comuzzo, 54.), Ranieri - Dodo (Kayode, 83.), Amrabat, Richardson, Biraghi - Ikone (Colpani, 54.), Kean (Mandragora, a hosszabbítás előtt), Sottil (Kouamé, 54.)

Európa-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó:

Borac Banja Luka (bosnyák)-Ferencvárosi TC 1-1 (0-0, 0-0, 1-0) - 11-esekkel: 2-3

Banja Luka, v.: Erik Lambrechts (belga)

Továbbjutott: a Ferencvárosi TC 1-1-es összesítéssel, tizenegyesekkel.

gólszerzők: Grahovac (104.), illetve Varga (111., 11-esből)

sárga lap: Herrera (90+1.), Hrelja (95.), Manojlovic (109.), Meijers (119.), illetve Maiga (8.), Misidjan (41.), Ben Romdhane (63.), Varga (90+6.), Knoester (102.)



Borac Banja Luka: Manojlovic - Vukcevic (Kvrzic, 86.), Meijers, Carolina, Herrera - Grahovac, Skorup (Pihler, 86.) - Kulasin (Hrelja, 75.), Savic, Sreckovic (Cavic, 64.) - Lukic (Vukovic, 94.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Makreckis, Knoester, Cissé (Gruber, a hosszabbítás szünetében), Ramírez (Civic, 76.) - Rommens, Abu Fani, Maiga (Zachariassen, a szünetben) - Misidjan (Ben Romdhane, a szünetben), Pesic (Varga, 85.), Traore (Kady, 71.)