Egy rejtélyes orosz cég állítólag 13 ezer milliárd forintnyi nyereséget termelt tavaly, majd szőrén szálán eltűnt

Ez év közepén, amikor az orosz vállalatok elkezdtek beszámolni előző év pénzügyi eredményeikről, az orosz nyelvű RTVI felfedezte, hogy egy bizonyos Banknota LLC éves nettó nyeresége 3400 milliárd rubel, átszámítva nagyjából 13 667 milliárd forint volt. Ez gigantikus összeg – még akkor is, ha Magyarországon tudunk 6500 milliárdos tőkéjű cégről –, amivel a Banknota a három legnagyobb oroszországi vállalat egyikének számít.

Mindezt úgy, hogy a cégről semmit nem tudni, a tulajdonosa pedig inkább kisstílű bűnözőnek, mintsem nagyszabású üzletembernek számít: Dmitrij Vlagyimirovics Frolov a gyanúsan sikeres cég egyedüli tulajdonosa és vezetője. Frolov 1975-ben született Moszkvában, és rendszeres látogatója az orosz börtönöknek, legtöbbször apróbb bolti tolvajlások miatt, például Auchanokból lopott magának vodkát és kolbászt.

Az RTVI azt írja, hogy Frolov akkor is börtönben ült, amikor 2023 júniusában pár nap különbséggel öt céget is bejegyeztek a nevére, köztük a „Banknota LLC”-t. A cégek székhelyei lakóházak földszinti üzlethelyiségeiben vagy pincéiben vannak, jellemzően olyan helyeken ahol már egy tucat másik cég is be volt jegyezve. Az RTVI munkatársai nem tudták felvenni a kapcsolatot Frolovval, aki valószínűleg jelenleg is rácsok mögött van, de a testvérét meg tudták kérdezni a bátyja cégeiről: „Börtönjárt ember. Ő fog céget alapítani? Nincs hozzá elég esze. Nem valószínű, hogy képes lenne bármit létrehozni” – mondta Viktor Frolov a testvéréről. Szerinte csak adtak neki egy darab papírt, hogy írja alá és „kap pár százalékot cserébe”.

Az orosz portál szerint a cég hivatalos neve „Banknota”, ami bankjegyet jelent, de a honlapján és reklámüzeneteiben leggyakrabban „Bank Nota”-ként hivatkozott magára. Oroszországban csak a Központi Bank engedélyével lehet használni egy pénzügyi szervezetnek a „bank” titulust, persze a Banknota ezzel nem rendelkezett, csak így próbálta megtéveszteni a potenciális ügyfeleit. A honlapján szereplő leírás szerint jelzáloghitelezéssel, autóhitelekkel és vállalkozásoknak nyújtott kamatozó hitelekkel foglalkoztak.

Az RTVI által megkérdezett szakértők szerint a Banknota elméletben sem kereshetett volna ennyi pénzt jelzáloghiteleken és autóhiteleken keresztül, arról nem is beszélve, hogy nem volt engedélye ilyen tevékenységek végzésére. A rejtély megoldásához az sem visz közelebb, hogy a Banknota mostanra már meg is szűnt Oroszországban. Igaz, előtte, 2023 decemberében értesítette az orosz adóhatóságot arról, hogy nyitott egy belarusz fióktelepet. Bár erről az orosz oknyomozóknak nincsenek pontos információi, a legvalószínűbb az, hogy oda utaltak ki rengeteg pénzt, onnan meg külföldi fedőcégekhez. Ami tény: a Banknote Oroszországban 315 millió rubel áfa-hátralékot halmozott fel (ez nagyjából 1265 milliárd forint), aminek a behajtására alig van esély.

Szerző: Szántó Dániel