Az apját is letartóztatták annak a 14 éves fiúnak, aki négy embert lőtt le az iskolájában Georgia államban

A Georgia állambeli Winder városában az Apalachee középiskolában szerdán egy 14 éves fiú kezdett lövöldözni, és megölt két tanárt, két diákot, nyolc diákot és egy tanárt pedig megsebesített. A fiút azonnal elfogták a rendőrök, most viszont az esettel összefüggésben az apát is letartóztatta a rendőrség a The Guardian cikke szerint.



Az 54 éves Colin Grayt négy rendbeli gondatlan emberöléssel, két rendbeli másodfokú gyilkossággal és nyolc rendbeli gyermekbántalmazással vádolják a Georgiai Hivatal közlése szerint. A vádakat arra alapozzák, hogy a 14 éves fiú az apja beleegyezésével birtokolt fegyvert.

photo_camera Colin Gray a bíróságon Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Chris Hosey, a Georgiai Nyomozó Iroda igazgatója szerint a fiú felnőttként fog a bíróság elé állni a két diák és a két tanár megölése miatt.

Az iskolai lövöldözés elkövetője már korábban is a rendőrség látókörében volt. A közlés szerint már 2023 májusában meghallgatták Colt Grayt és apját, miután egy névtelen bejelentésben hívták fel a hatóság figyelmét a fiatalra egy interneten megjelent, iskolai lövöldözéssel fenyegető bejegyzéssel összefüggésben.

Az akkori meghallgatás arra is kitért, hogy tartanak-e fegyvert otthonukban, amivel kapcsolatban az apa igennel válaszolt, de biztosította a nyomozókat arról, hogy a fegyverhez gyereke nem tud hozzáférni.