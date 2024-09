Pap Bianka paralimpiai bajnok lett, Konkoly Zsófia pedig ezüstérmet szerzett pénteken

Pap Bianka csütörtökön bronzérmet szerzett 400 méter gyorson, pénteken viszont már a dobogó legtetejére állhatott, címvédőként megnyerte ugyanis a 100 méteres hátúszást S10-es sérültségi kategóriában. Pénteken délelőtt Pap a legjobb idővel (1:08.60) jutott a fináléba, ahol ezen az időn is javítva (1:07.97) nyerte meg a versenyt. Pap – akinek szombaton még lesz egy száma – a harmadik paralimpiáján versenyez, eddig összesen két arany-, három ezüst- és két bronzérmet gyűjtött. Az úszó a magyar küldöttség tizedik érmét szerezte, a mérleg most 4 arany, 3 ezüst és 3 bronz.

photo_camera Pap Bianka aranyérmes női 100 méteres hátúszásban (S10-es kategória) Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Konkoly Zsófia címvédőként 100 méter pillangón (S9-es sérültségi kategória) jutott be a péntek esti döntőbe. A Nemzeti Sport cikke szerint Konkoly a pénteki selejtezőből futamgyőztesként, összesítésben a második legjobb idővel (1:07.80) került be a döntőbe; délelőtt az egyesült államokbeli Christie Raleigh-Crossley egy másodperccel volt jobb nála, és a különbség az esti fináléban is megmaradt. Az amerikai magabiztosan, paralimpiai csúccsal lett aranyérmes, de Konkoly is javított délelőtti idején, és több mint egy másodperces előnnyel (1:06.79) másodikként csapott célba megszerezve a magyar küldöttség tizenegyedik érmét. (NSO)