Szabó László: „Ez a magyar parasport aranykora”

photo_camera Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke köszöntõt mond a magyar paralimpiai csapat eskütételén Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke maximálisan elégedett a magyar csapat párizsi paralimpián nyújtott teljesítményével, minden magyar büszke lehet, és legyen is a sportolókra.

A küldöttség - melyet 13 sportágban szereplő 39 versenyző alkotott - 15 éremmel, öt arannyal, hat ezüsttel és négy bronzzal zárt. Ez a szám még emelkedhetett volna vasárnap, ha a kajakos Varga Katalin tudja tartani második pozícióját a KL2-es fináléban, amelyben azonban „elfújta a szél”, és emiatt végül negyediként ért a célba.

„Kezdjük a végével! Az egész paralimpiát megúsztam sírás nélkül, amikor valami nagyon szépen sikerült vagy amikor kevésbé, valahogy megálljt tudtam parancsolni ennek, de Kata miatt nagyon bánkódom. Borzasztóan sajnálom, hogy ez most itt nem jött össze neki. Mondhatunk ilyen közhelyeket, hogy ilyen a sport, meg megyünk tovább, de ezek nem mindig működnek. Nagyon büszke vagyok rá és nagyon hálás vagyok neki mindazért, amit megtesz a magyar parasport mozgalomért” - mondta az MTI-nek Szabó László.

photo_camera Varga Katalin a KL2 kategóriájú nõi parakajak 200 méteres versenyének döntőjében Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Magyarország hasonlóan szerepelt, mint három éve Tokióban, amikor 16 dobogós hellyel, közte hét elsővel zárt.

„Tokióban azt mondtam, hogy ez a magyar parasport aranycsapata, az idei eskütételen pedig azt, hogy megnyitottuk a magyar parasport aranykorát. Igazat mondtam. Ez a csapat itt Párizsban már az aranycsapat plusz, az aranykor kapuját kinyitottuk és nyitva tartjuk.”

Az MPB elnöke teljes mértékben elégedett a magyar versenyzők teljesítményével, hozzáállásával. „Ez a csapat fantasztikus volt. Minden sportoló megtett mindent minden egyes eredményért, ez a legfontosabb. Számtalan nagyszerű helyezés, egyéni legjobb eredmény született. A 15 érem parádés, a szomszédaink közül csak Ukrajna előz meg bennünket, az összes balti, balkáni és skandináv ország mögöttünk van és kilenc európai ország van előttünk. Ott vagyunk, ahol a helyünk van, a magyar paralimpiai csapat extra teljesítményt nyújtott.” - mondta Szabó László, akiben ezzel együtt maradt hiányérzet. „Az a sportvezető, aki nem úgy megy haza egy versenyről, hogy minden érmet, amit csak lehet, hazavitt, annak legyen hiányérzete. Szeretném, ha ez a gondolkodás átmenne a magyar sportba, mert aki komolyan veszi a sportot, az így gondolkodik. Ha mi ezt nem tesszük és nem ennek mentén építjük fel az életünket, a munkánkat, akkor vesztesek leszünk. Márpedig mi győztesek akarunk lenni.”

photo_camera Sulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna (b) a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékok kajak-kenu versenyeinek helyszínén Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Szabó szerint összességében lebilincselő volt, amit a magyar sportolóktól látott. „Kiemelni nem szeretnék senkit, egyvalami azonban biztos: van négy sportolónk, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Ekler Luca és Kiss Péter Pál, aki Tokió után ismét aranyérmes lett. Nyilván ők állnak a csúcson, hiszen az aranyérmes fölött már csak egy van, aki az aranyérmét meg tudja őrizni” De az is fontos, hogy hét olyan sportoló mutatkozott most be, aki tizen- vagy huszonéves. „Mocsári Bence, Rescsik Csaba, Szabó Alexandra, Nagy Vivien, Luterán Petra, Hotz Csenge és Boldizsár Dalma. Ők nem voltak még korábban paralimpián, itt az új generáció. Tehát van hova nekidönteni a hátunkat, ez még nem elég nagy falfelület ugyan, de majd egyre nagyobb lesz.”

photo_camera A gyõztes Pap Bianka a célban a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékok nõi 100 méteres hátúszás S10-es kategóriájának döntõjében Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Arra a kérdésre, hogy milyennek látta a paralimpia hangulatát, a lebonyolítást, Szabó László szinte csak szuperlatívuszokban válaszolt. „A franciák extra paralimpiát csináltak. A versenyek lenyűgözőek voltak, a szervezés, a körülmények, a kreativitás, az ötletek szenzációsak. Nézői szempontból hibátlan volt minden. Szervezői oldalról tudnék sorolni hibákat, de nem teszem, mert nem akarom senki szájízét elrontani, és már mindegy is.”

Az MPB elnöke egyúttal bejelentette, hogy a kajakos Kiss Péter Pál és az úszó Konkoly Zsófia viszi majd a zászlót a záróünnepségen, amely 20.30 órakor kezdődik a Stade de France-ban. (MTI)